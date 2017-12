Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

A quanto pare il finire del 2017 e l'inizio del 2018 sarà un periodo molto intenso per Stefano De Martino. Gli storici fan dell'amore tra lui e Belen si mettano l'anima in pace: il ballerino fa sul serio con la nuova fidanzata Gilda Ambrosio. La prova? L’ha già fatta conoscere a due persone importanti della sua famiglia: la sorella Adelaide e il figlio Santiago. Questi ultimi due sono a St. Moritz con il ballerino e la stilista e altri amici. Un bel gruppo che si sta godendo tra neve, buon cibo e giochi gli ultimi giorni del 2017. Adelaide sembra andare molto d’accordo con la nuova cognata, tanto che su Instagram Stories le due ragazze hanno pubblicato diversi video e foto insieme. Una complicità che fa bene a Stefano, felice di aver ritrovato la propria serenità dopo il burrascoso divorzio da Belen Rodriguez. E proprio per evitare gli errori del passato, il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi ha scelto di non condividere con i suoi follower la storia con Gilda. Nessuna foto insieme, nessuna dedica sui social network: Stefano e Gilda hanno optato per la massima discrezione e riservatezza. (Continua a leggere dopo la foto)

Una scelta ben ponderata da De Martino, che in passato ha vissuto una relazione troppo mediatica con la showgirl argentina. Continua dunque a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Qualche mese fa si era parlato di una crisi tra i due ma molto probabilmente si è trattato solo di qualche litigio, di quelli che capitano a tante coppie. Per amore di Gilda, campana come De Martino, l’ex allievo di Amici ha lasciato Roma ed è tornato a vivere a Milano. (Continua a leggere dopo la foto)

Una scelta dettata anche dalla vicinanza con il figlio Santiago, che vive nel capoluogo lombardo con la madre. Proprio per amore di Santiago, Belen e Stefano hanno ricucito un rapporto cordiale e affettuoso. Entrambi desiderano essere dei bravi genitori e dare il meglio al loro bambino che, nonostante la separazione dei due artisti, cresce sereno e spensierato.

