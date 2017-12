In un divorzio del genere ovviamente viene spontaneo curiosare sulle condizioni che si arrivano a raggiungere: a chi va cosa? A chi resta cosa? Bene, Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci si separano. Nonostante i diretti interessati non lo abbiano ancora comunicato ufficialmente a mezzo stampa nulla più fa pensare che si tratti solo di un sospetto. Il matrimonio tra Mister Billionaire e la bella show girl è giunto al capolinea. I due, infatti, sono anche partiti per vacanze separate: papà Flavio a Malindi con il piccolo Nathan Falco e mamma Elisabetta a Miami con un’amica. Un accordo consensuale alla base della separazione tra gli ormai ex coniugi Briatore firmata negli studi del legale di lui lo scorso 23 dicembre. All’incontro anche il legale di lei: tutti sono stati immortalati dal giornale di Signorini dinanzi al portone dello studio. E a poche ore dalla firma iniziano a trapelare anche i particolari di una separazione che si annuncia “d’oro”, ovviamente. Curiosi di sapere cosa resterà alla show girl calabrese che Briatore ha sposato nel 2008? (Continua a leggere dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

A lei resterebbero le quote dei locali, l’attico di Roma in cui Gregoraci vive durante gli impegni lavorativi nella Capitale e ovviamente l’assegno di mantenimento. Per non turbare la serenità di Nathan Falco, mamma Elisabetta continuerà a vivere nel principato di Monaco in un’altra casa non lontana dall’attuale. Da mesi non si faceva che parlare della loro crisi matrimoniale, entrambi avevano sempre smentito dicendo che andava tutto bene. Nelle ultime ore è stato il settimanale Oggi a confermare la loro rottura, rivelando che i due prima di Natale hanno firmato l’accordo di separazione, presso lo studio dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace a Milano. (Continua a leggere dopo la foto)

Solo poche ore fa la showgirl ha rotto il silenzio postando un messaggio sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Più forte è il carattere, più fragile è l’anima. La durezza apparente è la corazza di chi ci ha messo troppo cuore e non vuole soffrire più. E.G.”. E’ ovvio che si tratti di un chiaro riferimento alla rottura con Flavio Briatore. Ad ogni modo i due si sono lasciati in modo consensuale, senza litigi o drammi.

Ti potrebbe interessare anche: "Ora voglio dirlo: ecco perché non ho fatto figli". Incredibile Sabrina Ferilli, dopo le presunte voci su una sua gravidanza a 52 anni, l'attrice ha voluto confessare la sua verità su un argomento molto delicato. Le sue parole