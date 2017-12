Bellissima, simpaticissima, amatissima e soprattutto sempre con qualcosa di interessante da dire. Una lunga intervista quella che la bella attrice Sabrina Ferilli ha rilasciato alla giornalista del quotidiano La Stampa, Fulvia Caprara. Il “sogno proibito” di milioni di italiani ha raccontato le sue scelte, i suoi progetti futuri e anche le sue simpatie politiche. Sabrina Ferilli si è espressa anche riguardo il governo della città di Roma e dell’amministrazione a cinque stelle e ha chiaramente commentato: “Il mio voto non glielo darò”. Sabrina Ferilli ha raccontato anche della sua vita privata e sull’idea dei figli che l’attrice non ha mai avuto ha spiegato: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. E poi ancora… (Continua a leggere dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

“Ho risposto più volte no che sì. La mia è una carriera larga, ho fatto tutto, cinema, tv, commedia, musical. Per accettare un ruolo devo sentire che sta nelle mie corde, se non riesco a capirlo non lo faccio. Si possono fare anche quelli leggeri, ma solo se senti il personaggio. Direi che le mie scelte sono più civiche che artistiche”. E poi: "Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo. Penso che nella vita si scelga dove si vuole andare, io volevo essere autonoma, avere poca gente intorno, ma di grande qualità. Mi sono impegnata, con grinta e determinazione, e quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto". A proposito di attese e aspettative, questo, per la sua città, è stato un anno difficile. Colpa della sindaca Raggi? (Continua a leggere dopo le foto)

"Io Roma la vedo molto più pulita di prima, vedo acqua e vedo sapone. Magari continuerà a essere sporca in certe situazioni, ma il problema dell’immondizia l’hanno avuto anche altri sindaci, più o meno bravi della Raggi. Secondo me ’sta ragazza paga certi tweet sciocchi mandati quando c’era Marino. Una mania che può esporre alle polemiche, mettendo in luce contraddizioni. Secondo me, soprattutto quando si fa un mestiere pubblico, con un incarico amministrativo, bisognerebbe parlare di meno e lavorare di più". A chi andrà il suo voto? "Vedrò, mancano mesi, ma guardo con affetto e partecipazione 'Liberi e uguali'. Su certi passaggi i Cinquestelle sono rimasti ambigui, sui diritti civili non si sono esposti, non si riesce a capire fino in fondo che cosa abbiano in mente".

Ti potrebbe interessare anche: Storica (e mozzafiato) ‘questa’ Sabrina Ferilli durante i festeggiamenti dello scudetto della Roma, nel 2001. Ma com’è oggi l’attrice, a 52 anni? Così, pronti? La foto, ovviamente in bikini