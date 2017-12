E alla fine, dopo un giro immenso e a più riprese di pettegolezzi e smentite, è arrivata davvero la separazione di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. E ora il settimanale Chi svela i retroscena dell'incontro della coppia, insieme da dodici anni, unita in matrimonio nel 2008 e con un figlio, Nathan Falco, nato nel 2010, con i rispettivi avvocati. Stando a quanto rivela il magazine diretto da Alfonso Signorini, la separazione dell'imprenditore e della showgirl sarebbe consensuale e arriverebbe dopo un lungo periodo di crisi. Sarebbe stata firmata lo scorso 23 dicembre a Milano davanti all'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Briatore, e all'avvocato Maria Cristina Morelli, legale della Gregoraci. "La separazione è consensuale - scrive Chi - decisa per non turbare l'amatissimo figlio della coppia Nathan Falco. Proprio per questo motivo Elisabetta Gregoraci continuerà a vivere nel Principato di Monaco in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l'ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore. La showgirl potrà contare su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali di successo aperti da Briatore nelle località più esclusive del mondo". (Continua dopo la foto)

Sempre secondo la rivista Chi, poi, alla showgirl rimarrà anche un attico a Roma, dove risiede quando è impegnata in televisione. Il settimanale, poi, scende ancora di più nel dettaglio e svela che, una volta firmato l'accordo della separazione, Flavio ed Elisabetta sono andati via insieme a bordo della stessa auto. La rivista pubblica anche in esclusiva le foto dell'ultimo incontro tra Briatore e la Gregoraci, quello in cui, appunto, hanno firmato la loro separazione. Nella foto si vedono i due ex coniugi mentre escono dallo studio di uno dei loro avvocati accompagnati dai rispettivi legali. Poi, dopo quell'incontro con i rispettivi legali, lei sarebbe partita con la sua migliore amica Francesca per Miami. (Continua dopo le foto)

Lui, invece, è partito col figlio per una vacanza in Kenya. Pochi giorni fa, infatti, prima che uscisse la notizia della separazione, Briatore aveva condiviso su Instagram due video della partenza. Uno girato in aereo, uno sulla pista d'atterraggio, quando con Nathan è stato accolto dal personale e dagli addetti ai lavori. Apriti cielo! A moltissimi follower non è andato giù "ostentare tanta ricchezza", quindi hanno invaso i post di commenti perfidi. Ma altrettanti follower si erano concentrati su un'assenza particolarmente rumorosa. Quella di Elisabetta che, in effetti, non compare in nessuno dei due post del viaggio verso Malindi. Il mistero è stato ora risolto: Briatore e la Gregoraci, a quanto pare, si erano già detti addio.

