Altro che rottura, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono più uniti che mai. Al di là del gossip – e di un’ufficialità che ancora manca – la coppia è stata avvistata insieme in montagna. O meglio, su Instagram. Nelle ultime ore entrambi hanno condiviso delle storie dallo stesso ristorante, mentre gustano una prelibata torta al cioccolato a St.Moritz, in compagnia di alcuni amici. Con loro anche il piccolo Santiago, il figlio di Stefano e Belen, che dopo aver trascorso il Natale con la madre e tutta la famiglia Rodriguez – ed essere diventata un idolo delle rete dopo quel filmato virale in cui mostra tutta la sua sorpresa nel vedere Babbo Natale bussare alla sua porta, passerà il Capodanno con De Martino. La loro relazione era stato testimoniato unicamente dagli scatti dei paparazzi, se si esclude qualche foto di gruppo risalente all’estate fino allo scorso ottobre quando qualcosa è cambiato nella storia tra Stefano De Martino eGilda Ambrosio: i due, infatti, sono apparsi insieme pure sui social. L’occasione è il compleanno del ballerino lanciato da Amici, che il 3 ottobre ha spento 28 candeline. (Continua dopo la foto)

Alla festa era chiaramente presente la fashion designer come si evince dalle sue stories. E proprio in una di queste si intravede Stefano De Martino, seduto accanto a lei. Per chi non la conoscesse, Gilda Ambrosio è uno dei volti noti dello street style, amica di Candela Novembre e di Chiara Ferragni. Gilda Ambrosio si è fatta conoscere per i suoi lookricercati e sofisticati, ispirati agli anni '70 ma anche legati alla sensualità femminile più moderna. Mai eccessiva, mai volgare, riesce a creare l'equilibrio tra stile disinvolto e haute couture come dimostra il suo profilo Instagram da migliaia di follower che punta a insidiare il trono della “Blonde salada” prossima a diventare mamma per la prima volta. (Continua dopo le foto)

Ma non è questo il motivo per cui l'influencer e stilista (insieme a Giorgia Tordini ha fondato il marchio Attico) fa tanto discutere di sé: è il suo privato, questa volta, a essere sotto i riflettori. Gilda, che a 31 anni, è napoletana e di professione è una stilista. Possiede un marchio di abbigliamento. Non è nuova al mondo dello spettacolo per via di una sua relazione precedente. Pochi se ne ricorderanno ma in passato è stata legata ad Andrea, figlio di Renzo Rosso, il patron della Diesel. Inoltre è anche amica di Francesca Chillemi, attrice ed ex Miss Italia.

