"Ho detto sì!". Con questa frase scritta a penna sul palmo della mano destra, mostrata sui social, in una foto che ritrae anche la mano sinistra con un brillante anello di fidanzamento, Lorella Boccia annuncia le nozze imminenti con il fidanzato Niccolò Presta. La proposta e la risposta affermativa durante le vacanze in Kenya della coppia. Ballerina professionista di 'Amici' ma anche attrice nel film internazionale 'Step Up' e conduttrice nel 2013 di 'Colorado', il curriculum della Boccia si sta dunque per arricchire con il sogno dichiarato da tempo di sposarsi e realizzare una famiglia. Presta Jr. (è il figlio di uno dei più importanti agenti e produttori televisivi, Lucio Presta) è un producer e agente di successo Un ragazzo molto stimato nel mondo dello spettacolo nonché riservato e irraggiungibile dai media. Innamoratissimo della promessa sposa. Come lui stesso scrive, postando sui suoi profili social, la stessa foto condivisa dalla fidanzata: "Ha detto aì. Ti amo immensamente Lorella Boccia", scrive Niccolò. La data del matrimonio non è stata ancora annunciata ma il 2018, ancor prima di nascere, ha già una nuova coppia protagonista. (Continua dopo la foto)

Classe 1991 e originaria di Torre Annunziata come uno dei protagonisti assoluti del talent (e del gossip) Stefano De Martino, inizia a ballare a 4 anni. A 17 si diploma presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini per poi lavorare al teatro San Carlo di Napoli, nel cast de “Il Guarracino” e de “La Bella Addormentata”. Diventata maggiorenne si trasferisce a Roma dopo essere stata scelta per il programma Rai “150”, dove lavora con il coreografo Gino Landi. Poi arrivano esperienze nel corpo di ballo di “Colorado” e, ancora, in vari programmi come “Mettiamoci all’Opera”, “Sto classico”, “Attenti a quei due”, “Per tutta la vita” e “L’anno che verrà”.





Il teatro, però, è sempre in cima alle sue passioni e infatti partecipa alla tournée di Biagio Izzo con lo spettacolo “Tutti con me”. La popolarità, però, arriva con Amici. Lorella ha partecipato alla 12esima edizione del talent show di Maria De Filippi dove, alla fine, si classifica terza. Ma l’esperienza positiva nella Scuola è solo il primo di una lunga serie di successi. Uno su tutti riguarda una produzione cinematografica internazionale. Lorella, che oltre a essere brava è anche bellissima, viene infatti notata anche oltre oceano e viene scritturata come unica ballerina italiana nel film statunitense ‘Step-Up’. Subito dopo, infatti, torna in tv a Colorado. Ma non come ballerina: come co-conduttrice di Paolo Ruffini nello show comico di Italia Uno. Quindi il ritorno alle origini. Ad Amici, come i fan del programma sanno bene. Nel 2016 la Boccia, che ora ha 26 anni, è diventata una ballerina professionista.

