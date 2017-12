Nuova vita e nuova casa per Ornella Muti, l'attrice 62enne si è raccontata al Corriere della Sera e ha parlato anche delle provocazioni continue della figlia Naike, che sui social network si mostra spesso in versione hot, se non completamente nuda, e spesso la coinvolge in scatti e filmati. Ornella al momento è single, si è trasferita e quello attuale non è un momento 'al top', ma di forte confusione. "Mamma ha 92 anni e, purtroppo, non sta come vorrei che stesse – dice al Corriere l'attrice - È un periodo confuso, tutto quello che avevo progettato non c'è più. Nell'attesa di avere maggiore visibilità sulla vita di tutti noi, ho pensato che potevo trasferirmi qui. Da un anno, sono tornata single, dopo una storia lunga, e tante cose sono per aria". Adesso abita a Ovada, paesino di poco più di 11mila anime in provincia di Alessandria, in Piemonte e viene spontaneo chiedersi cosa ci faccia lì una donna di mondo, una diva internazionale che ha fatto cento film e che è abituata ai riflettori. A luglio scorso, si ricorderà, era stata sfrattata dalla casa di Roma e ora eccola qua con la figlia Naike a Ovada. (Continua dopo la foto)

"Ho casa e residenza a Mosca, dove lavoro tanto. Ma quando vengo in Italia, ora sto qui e prima stavo lì. Quello era l’appartamento dei miei figli, il trasloco era programmato, ma era stato ritardato per motivi di famiglia", assicura. A Ovada "ci si conosce tutti, in effetti – continua sempre la Muti sul Corriere della Sera. Anni fa, comprai una casa di campagna per i miei figli perché qui ne aveva, e ne ha una, un carissimo amico, artista, di Genova. Ci abbiamo passato tante estati e tanti Natali e Capodanni. Ora ci abito". E fa una "vita di campagna e non è che ricevo, non lo facevo neanche a Roma, la mia vita è tutta per i miei tre figli, Naike, Carolina, Andrea, i tre nipoti, la famiglia e gli amici più cari. Io e Naike facciamo al massimo feste di yoga". (Continua dopo le foto)

Già, Naike, la figlia oggi 43enne che su Instagram non smette di stupire, di provocare con pose e foto hot che ogni volta dividono i fan. Chi apprezza la sua sfacciataggine, chi la reputa eccessiva e con poco gusto. Ma che ne pensa mamma Ornella che non di rado viene coinvolta in questi post esagerati? Ve lo sarete chiesto anche voi imbattendovi per caso in foto come quella del trasloco, appunto, festeggiato da Naike con una foto di lei nuda in giardino. Beh, sull'esuberanza social della primogenita l'attrice risponde sicura: "Mi diverte, la sua è una forma di espressione. Naike è consapevole della stupidità di chi sui social aggredisce a prescindere. Il suo è un modo per ribadire che non esiste un solo modo di vivere 'normalmente'".

