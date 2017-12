"Dopo 12 anni d'amore, io e Cristina Chiabotto stiamo attraversando un periodo difficile, di riflessione. E sinceramente, non so dirle cosa sarà della nostra storia". Dopo le insistenti voci sulla fine della loro love story - cominciata dopo la partecipazione dei due al programma Rai 'Ballando con le Stelle' - Fabio Fulco ha raccontato la profonda crisi che sta vivendo la sua relazione con l'ex miss Italia in un'intervista a Di Più. "Stiamo insieme da dodici anni, io di anni ne ho quarantasette e... Siamo ancora qua. E dopo un po' di tempo ci si stanca di aspettare", ha detto. Ma adesso arriva pure la versione di Cristina, che parla per la prima volta della rottura con Fabio dopo mesi di gossip e indiscrezioni. Lo fa in un'intervista esclusiva rilasciata alla rivista Oggi nel numero in edicola questa settimana. Non è un periodo facile per la ex reginetta di bellezza. Come tutte al suo posto è provata per l'addio dopo dodici lunghi anni d'amore e, come se non bastasse, ci si mettono pure i pettegolezzi. Sempre più maligni, sempre più insistenti. È stata lei a lasciare l'attore napoletano. (Continua dopo la foto)

Cosa è successo? Semplice: non era più sicura. Non sapeva più se andare avanti e creare una famiglia insieme oppure lasciarsi tutto alle spalle. La Chiabotto ha scelto la seconda. Ha preferito allontanarsi da Fulco e prendere del tempo per sé, per ritrovarsi e capire cosa fare nel suo futuro. "Purtroppo, alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio", ha spiegato la torinese, che è più giovane di Fulco di 16 anni. "Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni", ha aggiunto Cristina, che come detto ha incontrato il bell'attore napoletano nel 2005 grazie al programma tv Ballando con le Stelle. (Continua dopo le foto)

"Sono triste – continua -, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. Sto facendo un viaggio pazzesco, alla scoperta di me". Ma dopo tanti anni d'amore ci tiene a specificare quanto lo stimi: "Non toccatemelo, è un grande. Lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un bivio. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto: 'Se capirò che sei tu, ti correrò dietro'. Ho passato un'estate da incubo e pure l'autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui". E quelle voci che la volevano già impegnata con un altro, il cestista Giuseppe Poeta? False: "Lui è fidanzato e io non sono pronta per un nuovo amore", ha assicurato la Chiabotto.

