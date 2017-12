“Addio per sempre…”. Lei (tra le più ‘smutandate’ di Venezia) ha salutato così quello che sembrava l’amore della sua vita. Una coppia amatissima dai fan che però è crollata come neve al sole. Un addio social che ha fatto piangere i fan: “Ci siamo fatti malissimo”

Erano settimane che i più pettegoli ci giravano intorno, il gossip li stava inseguendo e così alla fine li ha pizzicati. Ma in realtà proprio i diretti interessati hanno voluto scoprire le carte e così si sono rivelati ai fan. La crisi tra Emanuele Mauti e Sonia Lorenzini aveva rattristato gli ammiratori di Uomini e Donne. I due come ricorderete erano usciti insieme dal programma, mano nella mano e sembrava che il loro amore fosse inossidabile. Addirittura nei recenti problemi di salute di lei, lui c’era sempre stato, al suo fianco, come aveva promesso. Ma ora tutto è finito. La motivazione è apparsa sul profilo instagram del ragazzo. Un lunghissimo messaggio volto a spiegare come, dopo mesi di rapporto, le cose non siano andate più per il verso giusto, lasciando però intatto un bene profondo. “Questa foto mi fece perder la testa per te…”. Così inizia il post di Emanuele, a commento di una bellissima immagine di Sonia. “Sarebbe bello poter oggi raccontare qualcosa di differente – prosegue -, smentire ciò che per settimane si è vociferato sui social, purtroppo ciò che possiamo fare è solamente ammettere la sconfitta, la nostra sconfitta, e non credo si possa immaginare quanto ci costi farlo”. (continua dopo la foto)

“Ho trascorso gli ultimi 10 mesi della mia vita accanto ad una Donna incredibile”, dice Mauti che ci tiene a ricordare ogni bel momento della loro relazione, da quando è nata in poi. Certo, non sono stati insieme una vita, ma ciò non toglie che il loro sia stato un rapporto intenso e lui questo lo vuole sottolineare con tutte le sue forze. “Come ci siamo detti pochi giorni fa, non sarebbe stato giusto continuare a farci del male … Spero tu possa coronare i tuoi sogni con la stessa determinazione che hai sempre dimostrato in questi mesi al mio fianco, consapevole del fatto che qualsiasi cosa farai sarà frutto dei tuoi sforzi, in quanto la parola ‘compromesso' è un qualcosa che abbiamo fin dall'inizio digerito a fatica. Ti voglio bene, un bene incomprensibile per il resto del mondo”. Insomma, un addio veramente strappalacrime a cui è seguito puntuale quello di lei.





Così anche Sonia Lorenzini non si è fatta attendere e ha affidato la sua versione dei fatti a una story su Instagram. Parole simili a quelle di Emanuele, intrise di amarezza per una favola non andata a buon fine. “Scrivo queste poche righe con la consapevolezza che tante persone capiranno… Il nostro silenzio di settimane non è dovuto al mancato rispetto nei confronti di chi ci ha sempre sostenuto e regalato affetto in questi mesi…ma bensì al rispetto di noi stessi e di quella che è stata la nostra relazione. La vita ti da, la vita ti toglie. Una sacrosanta verità. A noi ha regalato tanto, tanti momenti belli, tanti sogni e tante speranze riposte nel futuro, ma mi sa che spesso volontà e amore non bastano per far funzionare tutto. Non entrerò nel merito di ciò che non è andato, perché trovo che condividere con voi ciò che di bello è stato possa bastare per conservare il ricordo di una favola incredibile, seppur non abbia avuto il più bello dei finali. Vi ringrazio per l'affetto dimostratoci, sperando che possiate continuare ad apprezzare Sonia ed Emanuele come persone prima di tutto, ma ad oggi non più una coppia. A te invece che tutto sai, dico comunque grazie”. Amen, un altro amore è finito.

