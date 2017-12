“Il sesso con Eros…”. Michelle Hunziker senza censura racconta i particolari del suo ex. Per la prima volta (e in diretta tv) si è lasciata andare a una rivelazione che ha scioccato il pubblico: “Facevo di tutto…”. Un racconto estremamente sincero

Tutti ormai conosciamo la brutta vicenda in qui si è trovata impelagata Michelle Hunziker. I suoi cinque anni in una setta, gli attacchi di panico, le regole ferree, l’allontanamento dai suoi affetti, la conduttrice li ha raccontati nel suo libro Una vita apparentemente perfetta. Nell’ultima puntata di Domenica In, Cristina Parodi ha fatto una lunga intervista a Michelle Hunziker in cui sono emersi nuovi aspetti della drammatica esperienza dell’amata conduttrice, prigioniera della setta che le ha rubato molti anni della sua vita. Oggi la mamma di Aurora ne è uscita, ma quello che le ha lasciato questo momento buoi della sua vita è indimenticabile. Proprio per questo la showgirl ne parla, per essere una testimonianza diretta, per raccontare come la sua vita allora fosse cambiata: per aiutare tutte le persone che soffrono di ‘dipendenze’. Esatto, è stato proprio così che Michelle ha descritto l’adesione alla setta, come una vera e propria dipendenza, esattamente come per l’alcol e le droghe. Tra l’altro, il circolo in cui era finita ha condotto alla fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. (continua dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

La Hunziker era completamente assoggettata dalla setta e dalla santona Clelia. Nel percorso spirituale a cui si è sottoposta era previsto un lungo periodo di ‘purificazione’. Come ha spiegato la conduttrice l’astinenza era al centro di tutto. Dieta, vita ascetica e astinenza sessuale erano delle tappe fondamentali del percorso. Addirittura Michelle ha raccontato di non avere più avuto rapporti dai 23 ai 27 anni. “Facevo di tutto, mi sottoponevo a tutto pensando di essere una persona migliore, ma in realtà, mi privavo di tutto”, ha detto la conduttrice di Striscia. Un periodo lungo di ben 4 anni che ha fatto precipitare la sua vita matrimoniale: “Proprio negli anni migliori della mia vita!”, ha detto sdrammatizzando l’ex moglie di Eros. Le privazioni dovevano attraversare ogni aspetto della vita e nonostante le resistenze dei suoi cari, per anni non è riuscita a uscire da quel circuito di manipolazione.

Il rapporto con il marito evidentemente ne ha risentito. “Eros mi chiese di scegliere fra lui e la setta e io l’ho lasciato”. E così è finito un amore che ha fatto sognare milioni di fan. Michelle ha raccontato tutta la sua sofferenza, senza nessun rancore rispetto al passato. Certamente c’è un grande dispiacere nel suo racconto, ma dal momento in cui è ‘rinata’ la sua vita è effettivamente cambiata. “menomale che c’era Aurora”, ha detto la showgirl che oggi vuole assolutamente essere dalla parte delle donne. Proprio dalla sua esperienza è nata l’associazione Doppia Difesa che la Hunziker ha voluto creare insieme all'avvocato Doppia Difesa. Un aiuto concreto che vuole proteggere le donne che come lei hanno sofferto.

Ti potrebbe interessare anche: “Sarò mamma”. Per la quarta volta, a dare l’annuncio è stata la diretta interessata con un lungo post su Instagram che ha subito mandato in delirio i fan. Bionda, bella, aristocratica è famosa per il suo carattere turbolento e le relazioni con alcuni uomini importanti. Sarà questa la volta buona?