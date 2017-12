“Sei molto meglio di lui”, “Ti amo”, “Esci con me, ti prego”. Da un po’ di tempo sta mandando letteralmente in tilt i social network, e pensare che non è lui quello famoso, ma il fratello. Notate una certa somiglianza? Bello e con un fisico mozzafiato, ecco chi è il nuovo fenomeno del momento

Quando la genetica è buona c'è poco da fare... Il Grande Fratello Vip non ha portato popolarità solo ai concorrenti del reality ma anche a chi, in un modo o nell’altro, è molto vicino a loro. Parenti, amici e fidanzati di questi ultimi, infatti, hanno visto i loro followers sui social crescere notevolmente nel giro di poche settimane. Tra questi, per esempio, merita di essere citato sicuramente il fratello di Luca Onestini, Gianmarco. Il ragazzo, dopo lo scontro con Soleil Sorge, ha avuto modo di partecipare a diverse programmi Tv e questo, inevitabilmente, ha visto crescere la sua notorietà. Ad essere riconoscente per l’affetto manifestato dalle fan è prima di tutto lo stesso Gianmarco. Onestini infatti sui social posta quotidianamente i messaggi delle ammiratrici, sempre più calorose ed espansive, e la cosa sembra compiacerlo molto. (Continua a leggere dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

C’è inoltre chi dice già che il ragazzo sarebbe perfetto come prossimo tronista a Uomini e Donne. In passato questa possibilità era già stata riportata da qualche sito di gossip ma oggi, dopo quest’ondata di consensi, quest’ipotesi potrebbe diventare più plausibile di quanto si possa immaginare. Di tutto questo che cosa penserà Soleil Sorge l’ex cognata di Gianmarco? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti in passato aveva più volte accusato il ragazzo di essere disposto a tutto per un po’ di visibilità. (Continua a leggere dopo le foto)

Lo scontro poi si era trascinato così tanto sui social da spingere gli autori del Grande Fratello Vip ad affrontare l’argomento in diretta. Gianmarco Onestini è stato il primo a schierarsi dalla parte del fratello quando Soleil aveva deciso di lasciare Luca per Marco Cartasegna. Oggi le strade con Soleil si sono divise, mentre Gianmarco e Luca sembrano uniti e complici più che mai.

Ti potrebbe interessare anche: Altro che Ivana, presto Raffaello Tonon e Luca Onestini saranno ancora fianco a fianco. E spunta anche il nome di Bianca Atzei