“No, non voglio che lo frequenti…”. Scontro senza fine in casa di una delle superstar più famose al mondo. Il motivo? Beh, la mamma non gradisce il fidanzato della figlia. Solo che lui, come lei, non è proprio uno qualsiasi. La vicenda sta appassionando milioni di fan

Una coppia che scoppia, ma non nel senso che si lasciano, ma inteso come che fa scintille, perché è formata da due superstar internazionali. Selena Gomez sta facendo di tutto per convincere la madre che Justin Bieber stavolta è un uomo diverso e non le spezzerà ancora il cuore. Una fonte vicina alla cantante ha rivelato in esclusiva al sito Hollywoodlife.com che lei pensa che Mandy alla fine darà una nuova opportunità a Bieber, ha solo bisogno di un po’ di tempo. La donna è molto protettiva nei confronti della figlia, non vuole che stia male di nuovo. Sel continua a ripetere alla madre quanto Justin sia cresciuto, maturato e cambiato. Lei, però, non sembra essere intenzionata a cambiare idea sul fidanzato della figlia. Stando alla fonte Mandy ha detto a Selena che non vuole vedere Justin, non approva la loro riconciliazione, non riesce a sopportare nemmeno di sentire il suo nome. La cantante continua a implorare la madre di dare un’altra possibilità al fidanzato, ma al momento non sembrano esserci speranze. (Continua a leggere dopo la foto)

Justin Bieber e Selena Gomez hanno avuto molti alti e bassi in passato, ma stavolta hanno preso molto seriamente la loro storia d’amore. Tra loro le cose non sono mai andate così bene come in questo momento. I due non trascorreranno il Natale insieme, ma hanno grandi progetti per il Capodanno. Stando ai rumors inizieranno il nuovo anno a New York. Manca solo un giorno a Natale, speriamo solo che Sel farà pace con la madre per trascorrere le feste insieme in modo sereno. (Continua a leggere dopo la foto)

Pattie, mamma di Justin, intervistata dalla rivista People durante un pranzo di beneficenza andato in scena a Los Angeles, ha voluto spendere parole d'affetto nei confronti di Selena, invece, a lungo compagna di Justin. Seppure abbia ammesso (e non ci riesce difficile crederle) come suo figlio non è che la tenga esattamente aggiornata sulle questioni di cuore che lo riguardano.

