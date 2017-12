“Non posso che essere felice per lei: sta con il migliore”. Tale mamma, tale figlia verrebbe da dire: 55 anni portati benissimo e un carisma invidiabile. L’avete riconosciuta? Dai è facile, e la cosa bella è che parla a cuore aperto di loro, la coppia più chiacchierata del gossip

Di solito parla poco e resta un po' in disparte, ma negli scatti social della super figlia lei non manca mai. L’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez sono senza dubbio tra le coppie più amate e chiacchierate dell’anno. Presto i due convoleranno a nozze e le rispettive famiglie sembrano aver accettato di buon grado la decisione della coppia, già in attesa del loro primo figlio. In particolar modo, Marina Di Guardo, madre della Ferragni, la quale appare molto entusiasta del futuro genero e, in un’intervista per Vanity Fair, ha dichiarato: “È un ragazzo in gamba, geniale, che ha sofferto molto nella sua vita e merita il meglio”. La scrittrice 55enne, inoltre, è certa che Fedez e la figlia si dimostreranno degli ottimi genitori e sul nipotino confessa: “Da femminista ho molto amato avere tre ragazze, ma sono felice per il primo nipotino maschio in arrivo”. Riguardo ai ritmi di vita della coppia, sempre alle prese con la stampa e con i social, la futura nonna non sembra essere preoccupata: “È affare loro, non ci metto il naso. Avere notorietà significa anche pagarne il prezzo, ma Chiara ha spalle forti e vigorose per potere sostenere tutto: critiche, annotazioni, anche gli insulti” spiega. (Continua a leggere dopo la foto)

Cresce intanto l’attesa dei fan prima di scoprire la data del matrimonio. E nel frattempo la coppia si gode insieme a Milano questi giorni prima del Natale. Marina Di Guardo ha 55 anni ed è l’ex direttrice di uno showroom Blumarine di Cremona e una scrittrice. Il grande pubblico ha imparato a conoscerla attraverso gli scatti della figlia ma in questa chiacchierata parla di Chiara, della sua infanzia e del suo successo e, ovvio, del rapporto con Fedez. Se Chiara ha il pallino per la moda, poi, c’è il suo zampino: “Ho lavorato per anni nel settore della moda, ero vicedirettore dello showroom Blumarine a Milano. Sono sempre stata attenta ai dettagli. E sono molto organizzata: ecco, Chiara ha una testa che è un computer, non dimentica niente”. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma che dice di Fedez, promesso sposo della fashion blogger più influente del Paese? “È un ragazzo in gambissima, si è fatto da solo, ha sofferto e ha saputo superare qualsiasi esperienza negativa, affermando se stesso e il suo valore. Da parte mia, grande stima e incoraggiamento”. Insomma, una nonna super che non vede l'ora che arrivi il nuovo pargolo.

