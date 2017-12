“Le mie giornate con Luca Argentero”. Erano già dati per spacciati e non passa giorno in cui qualcuno non li dà per finiti, ma ora Cristina Martino vuole chiarire tutto. Ecco cosa emerge del lato privato dell’amatissimo attore

Sulla loro storia ne stanno circolando tante. Ma ora proviamo a fare ordine: dopo il divorzio con Myriam Catania, nella vita di Luca Argentero si è fatta strada Cristina Marino, classe 1991, anche lei volto noto nel mondo dello spettacolo. Come attrice Cristina ha raggiunto la popolarità con Amore 14, film di Federico Moccia, mentre il primo debutto in Tv per la stessa è arrivato con la partecipazione a Dance Dance Dance, programma Sky. Oggi di lei si parla soprattutto per la storia d’amore che la lega ad Argentero, su cui Cristina, in un’intervista per Vanity Fair, spende solo belle parole. Dopo aver parlato delle persone a lei care a Cristina viene chiesto anche di accennare qualcosa riguardo al suo rapporto con Luca Argentero. “Lui è diventato il nuovo guru. Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro”, afferma lei. “E’ diventato il mio punto di riferimento”. (Continua a leggere dopo la foto)

Un sentimento questo che però lei stessa sa di essere reciproco. Non solo complicità, ma anche rispetto e voglia di stare insieme, questo il segreto del loro rapporto. Ultimamente Luca Argentero è tornato sul grande schermo grazie al ruolo ricoperto nella fiction Sirene. Il progetto Rai ha portato il bell’attore in Tv riuscendo, forse anche grazia alla scelta del cast, a registrare il record di ascolti e di interessi. (Continua a leggere dopo la foto)

Un lavoro innovativo e decisamente meno convenzionale rispetto alle serie fino ad ora proposte dalla televisione pubblica che, tuttavia, è riuscito ad avere un grande successo. A fare da sfondo alla storia la magnifica Napoli, un intreccio di vite, emozioni e miti decisamente innovativo, che è stato capace di attirare l’attenzione di pubblico e critica.

