”Si sposano”. Matrimonio in vista per Carlo Cracco e la giovane fidanzata. Ma voi avete mai visto la donna che ha fatto perdere la testa allo chef? Si chiama Rosa Fanti e ha 35 anni: le foto della famiglia al gran completo con i piccoli Pietro e Cesare

Sono una coppia da quasi dieci anni e hanno due figli: Pietro, cinque anni e mezzo, e Cesare, tre e mezzo. Adesso per Carlo Cracco e la sua compagna Rosa Fanti il momento è arrivato: si sposeranno. L'atto è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano e riporta soltanto l'intenzione di celebrarlo a Milano, ma non la data: dalla richiesta, infatti, la coppia ha sei mesi di tempo per decidere quando farlo. Per lo chef stellato - che nel 2018 aprirà il suo nuovo ristorante in Galleria a Milano e che da poco ha inaugurato Garage Italia, officina-ristorante con Lapo Elkann - è il secondo matrimonio (dal primo ha avuto due figlie, Sveva e Irene), già atteso da tempo. I due stanno insieme dal 2008, un amore che cresce di giorno in giorno e un pregiudizio legato all’età (Rosa ha 17 anni in meno di Carlo) da sfatare. ''Siamo molto diversi, ma complementari. Condividiamo tanto, lavoro e famiglia, ci confrontiamo spesso, ma siamo autonomi. Ognuno mantiene i suoi spazi'', aveva confidato Rosa a Vanity Fair prima che la lieta notizia facesse il giro del web. Rosa, originaria di Santarcangelo di Romagna ma milanese d'adozione, ha 34 anni e lavora sì con il marito chef, ma non in cucina, bensì nell'ambito dell'organizzazione del suo lavoro e delle pubbliche relazioni. (Continua a leggere dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Come ha dichiarato Rosa a Vanity Fair: ''Fa tremila cose, ma è sempre molto presente. Pensi che ha trovato il modo per stare tutti insieme a fine giornata, nonostante il suo lavoro. Ceniamo sempre alle 18.30, prima che lui vada al ristorante. Prepara da mangiare per tutti e ci sediamo a tavola per almeno un'ora. È il tempo del ritrovarsi''. Cracco in versione papà: ''Molto fisico. - aveva spiegato Rosa in un'intervista - Per correre, giocare a basket o a calcio, fare la lotta, i bambini cercano molto di più il papà e lui non si tira mai indietro. Io al massimo faccio l’arbitro''. Se in tv è sempre severo ed impenetrabile, nella vita di tutti i giorni Carlo è un compagno presente e un papà dolcissimo. Molto romantica è la loro storia d'amore. (Continua a leggere dopo le foto)





Carlo e Rosa si incontrano a un evento dove lui cucina, lei cura le pubbliche relazioni del locale che lo ospita. Il giorno dopo, le arriva sul cellulare un messaggio non firmato: "Piacere di averti conosciuto". Il giorno dopo Cracco si presenta nel suo ufficio, i due si scambiano degli sguardi ed è stato quello l'inizio della loro storia d'amore. Quando parla del suo compagno, Rosa è fiera del lavoro che lo ha portato oggi alla sua fama: "Carlo si è fatto da solo, lavora da quando aveva 16 anni, la sicurezza che trasmette se l’è sudata. Fragilità ne ha come tutti, la cosa bella è che le ammette. Quando deve prendere una decisione importante è capace di interrompere una riunione, uscire e chiamarmi per chiedere consiglio".

“Sei solo una stronza stellata!”. Ed è solo un esempio… Inizia Masterchef e il popolo dei social ‘battezza’ Antonia Klugmann. Subito asfaltata la chef e nuova giudice che sostituisce Carlo Cracco. ‘Colpa’ dei suoi gesti estremi. E siamo solo alla prima puntata…