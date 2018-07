Lutto per Martina Luchena, la ex protagonista di Uomini e Donne. Corteggiava Riccardo Gismondi e a differenze di molte sue colleghe ha continuato a essere molto popolare anche quando è finita la sua esperienza nello studio di Maria De Filippi. Su Instagram, per dire, dove si definisce 'Beauty fashion influencer', conta quasi 600mila follower e ogni suo post riscuote molto successo. Questa volta, però, Martina ha condiviso una notizia molto triste: ha perso sua nonna. Lo scorso anno aveva dovuto affrontare la morte del papà e anche in quel caso la Luchena l'aveva fatto sapere a mezzo social. Con un'immagine tutta nera in cui ringraziava i fan per l'affetto ricevuto. Anche i volti di Uomini e Donne, come Giulia De Lellis, Sonia Lorenzini e Mario Serpa, non avevano mancato di starle vicino. Martina era molto legata a papà Donato, che si è spento la notte dell'11 luglio 2017, e lo aveva presentato ai follower attraverso una serie di scatti insieme pubblicati sui suoi profili social, Instagram e Facebook. (Continua dopo la foto)



Ora un altro lutto da digerire, un'altra triste notizia da dare ai suoi fan: in questi giorni è venuta a mancare l'amata nonna Francesca, a cui la ex corteggiatrice di Uomini e Donne era tanto legata. Martina ha quindi scritto un lungo post sotto a una bella foto che la ritrae con la nonna per avvertire i suoi amici virtuali. "Ciao ragazze, è arrivato il momento di dirvelo – scrive - La nonna Francesca, la nonna dalle mille ricette, dei consigli sulle creme, è diventata un Angelo. La voglio ricordare per sempre così, con quel sorriso e lo sguardo di chi ha avuto voglia di vivere fino all’ultimo…".

A nonna Francesca aveva fatto una promessa. E ha deciso di svelarla sempre nel post in cui annuncia la sua scomparsa. Le ha assicurato di non perdere il sorriso e di continuare a lottare con coraggio per riuscire a realizzare i suoi sogni: "Le ho fatto una promessa – continua la Luchena -, quella di continuare a combattere, di continuare a sorridere e di lottare per raggiungere tutti i miei sogni! Era così orgogliosa di me, di noi e della sua famiglia e io non la deluderò mai!”.





Quindi, in conclusione, l'invito rivolto a tutti coloro che leggeranno il suo post: “Fate tesoro di tutto ciò che i vostri nonni e la vostra famiglia vi possono insegnare e quando non ci saranno più ricordatevi sempre delle loro parole. Posso solo dirle grazie, grazie di avermi dato la possibilità di vivere con lei 25 anni, grazie per gli insegnamenti che mi ha dato! Grazie per avermi fatto capire cosa vuol dire essere donna, la tua ‘mini donna'! Arrivederci nonna!". Il post, per la cronaca, in poche ore ha raggiunto centinaia e centaia di commenti di affetto e vicinanza in questo momento doloroso.

