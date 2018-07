“Imperfetta”. L’estate di Emma Marrone è mozzafiato: lo scatto hot

Emma Marrone si è concessa un tuffo in piscina. L’estate della cantante salentina è iniziata in Sardegna e adesso continua con un bagno in piscina. La foto pubblicata sui social ha fatto impazzire i fan. Seguitissima sui social, la Marrone ha lasciato davvero tutti senza parole con uno scatto in bikini in cui appare più in forma che mai, anche con qualche imperfezione. La prima foto in bikini dell'estate di Emma Marrone è stata pubblicata dalla Sardegna, località turistica scelta dalla cantante per dare il via alla stagione calda. Anche in quell’occasione la cantante aveva condiviso diversi scatti del suo viaggio sull'isola ma era stato uno in particolare ad attirare le attenzioni del pubblico, quello in cui ha messo in mostra il corpo da urlo. Emma appariva in piedi sorridente in un mare cristallino con indosso un due pezzi nero con reggiseno a triangolo e tanga sgambato, ha la pelle abbronzatissima, il ventre piatto, i fianchi definite, le forme sode, insomma, è una vera e propria bomba sexy. (Continua a leggere dopo la foto)



La salentina si era concessa una breve vacanza in Sardegna e non aveva potuto fare a meno di immortalarsi con un impeccabile look da spiaggia, dando prova di essere sempre una bomba sexy. Nella didascalia aveva scritto: "Ciao Sardegna. Sono stata benissimo. Torno presto", a dimostrazione del fatto che è stata davvero una vacanza rilassante. A quanto pare, dopo essere apparsa un tantino "appesantita" negli ultimi mesi, tanto da indossare solo completi da uomo e pantaloni, Emma è tornata in splendida forma e non ha nulla da invidiare alle star internazionali: ha fascino e bellezza da vendere.

Anzi, nell’ultima foto ha voluto rispondere a una fan che le faceva i complimenti per aver pubblicato uno scatto ‘nature’, senza filtri o Photoshop ‘’per nascondere le imperfezioni’’. Nello scatto si vede Emma Marrone che si sta sollevando sul bordo della piscina e lascia intravedere qualche dettaglio del suo fisico, cinta in un bikini stile anni Sessanta. È un vero schianto.

“Ragazza cara – ha scritto Emma Marrone – sono le imperfezioni a fare la differenza… bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”. I fan hanno apprezzato lo scatto e si sono complimentati con la ragazza. Nonostante ‘’le imperfezioni’’ E arrivata in forma alla prova costume. Curve pazzesche e fisico mozzafiato: insomma, di bello, Emma non ha soltanto la voce.

