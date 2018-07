Dopo le polemiche al Grande Fratello, Nina Moric torna a far parlare di sé. Intanto poco tempo fa circa è stato il suo 42esimo compleanno e l'ha trascorso con il figlio avuto da Fabrizio Corona, Carlos Maria, che a causa di varie vicissitudini legali non vedeva ormai da tempo. “Il miglior regalo che potessi ricevere sei tu”, ha scritto la modella croata mostrando ai fan una foto in cui sta mano nella mano con lui. Nina ha così finalmente riabbracciato il figlio e festeggiato con lui con una cena fuori con tanto di torta e candeline. Ma negli ultimi giorni Nina è stata travolta nuovamente dalle critiche. Negli ultimi due scatti condivisi su Instagram, la Moric è al mare e i follower l'hanno attaccata su due fronti. Di mezzo c'è sempre l'aspetto fisico: magrezza esagerata e presunti ritocchini al lato B. Eccoli i punti cardine su cui molti follower della Moric l'hanno bersagliata di commenti. La prima foto, quella in cui Nina è sdraiata sulla sabbia in posa sensuale con un bikini nero e una camicia celeste aperta, ha fatto scattare nuovamente 'l’allarme magrezza'. (Continua dopo la foto)



Nina, come detto, si fa immortalare in una posa molto sensuale. Ma quella stessa posa mette anche in evidenza le ossa del bacino e le gambe. Quindi l'appello dei fan, preoccupati nel vederla così esile. Praticamente pelle e ossa. “È veramente molto molto sciupata – scrive un utente sotto allo scatto -, arriverà a pesare 35/40 kg circa e non va assolutamente bene, potrebbe avere dei problemi salutari gravi. Non facciamo passare l’esempio che i fisici perfetti sono questi, perché è completamente errato”.

E ancora, sempre sotto alla foto sulla sabbia che la Moric commenta scrivendo “Ridateci gli anni '80”: “Ma mangia un pochino”, “Sei bellissima ma quando ho visto questa foto non mi è piaciuta per niente, sembri troppo magra”. Come sempre, però, non mancano i follower che la difendono a spada tratta e che sostengono che Nina sia magra per costituzione. Passa un solo giorno da questo post che eccone un altro, destinato a fare ancora più clamore. Si tratta di una foto ancora più sexy.

Ridateci gli anni 80.😎 Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric) in data: Lug 25, 2018 at 8:13 PDT





La Moric ha postato uno scatto in cui svetta in primo piano il suo lato B scultoreo. “Work it harder. Make it better. Do it faster. Make me stronger”, scrive la croata e più di 30mila fan apprezzano. Ma ci sono anche gli haters che, invece, l'hanno travolta di critiche. Non credono a chi sostiene che quello sia il risultato di tanto allenamento, squat soprattutto, ma l'accusano persino di avere delle protesi sottopelle nel suo fondoschiena. Nina risponderà a questa insinuazione?

