“Ma sei incinto pure tu?”. Tracollo Bobo Vieri, ecco com’è ridotto l’ex bomber

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo saranno presto genitori. Lo sapevamo da qualche tempo, ma fino a qualche settimana fa i due hanno mantenuto un certo riserbo sulla gravidanza. Era stato il settimanale Chi, più di un mese fa, a lanciare la notizia della dolce attesa di Costanza, al quinto mese. Chi parlava di una femminuccia in arrivo per la bellissima 28enne e il compagno Bobo Vieri. Da quel momento, più volte i follower di Instagram hanno iniziato a tartassarla, fino a quando la Caracciolo ha dedicato un post per rispondere a tono ai commenti invadenti: “Calmatevi, la situazione vi sta sfuggendo di mano”, ha scritto per porre un freno alle voci che adesso, viste le immagini, non sembrano più infondate. Poi è arrivato lui, Bobo, che su Instagram ha postato una Storia in cui appoggiava la mano sul ventre della compagna, che mostrava una dolce rotondità. La scena, dolcissima, in cui lui accarezzava il pancino di Costanza, era stata ripresa durante il volo privato per Ibiza dove la coppia ha poi trascorso qualche giorno di vacanza. Ma per l'ex bomber e la ex Velina di Striscia non era una minifuga romantica, a due. Con loro anche gli amici Davide Bombardini e Davide Lippi. (Continua dopo la foto)



Al di là di questi 'indizi', però, non è stato fatto alcun riferimento diretto all'arrivo del primo erede di Vieri e la Caracciolo, che dovrebbe nascere a novembre prossimo. Nessuna dichiarazione esplicita, nessun riferimento. Fino all'altro giorno, quando la coppia ha pubblicato uno scatto ironico in cui di fatto annuncia la dolce attesa. Bobo e Costanza sono pancia a pancia, in costume da bagno, in piscina. E lui scherza: “Coco ti faccio compagnia in questa gravidanza”.

Con questa didascalia l'ex bomber, a cui non è mai mancata di certo l'ironia, ha fatto riferimento al suo girovita che, in effetti, sembra un po' ingombrante rispetto al solito. Ah, la solidarietà tra futuri genitori! La foto ha superato i 230mila like e anche i commenti dei follower (Vieri ne conta quasi 2 milioni su Instagram) si sono sprecati. Sono quasi 2mila i messaggi e le battute lasciate sotto al post.





Si scherza: “Chi partorisce prima??”, “Ma chi è veramente incinta tu o lei?”, “Sei più incinto tu” e “A che mese sei bomber?”, si legge tra la miriade di commenti. E spunta pure quello della futura mamma tra i messaggi scherzosi dei fan: “Nella gioia e nel dolore, in gravidanza e non, con costanza tutta panza!”.Insomma, alla coppia Vieri-Caracciolo non manca l'ironia.

Lui è in America, ma la sua Costanza Vieri-Caracciolo, spunta la 'primizia'. La voce rimbalza sui social e i giornali ne sono sicuri. Il bomber e la ex velina, beh, riescono a fare sempre notizia