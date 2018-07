Chiara Ferragni e Fedez sono abituati alle critiche. Lei fashion blogger (la prima italiana ad avere un successo a livello mondiale) e imprenditrice, lui cantante, rapper e giudice di X-Factor Italian, fin dai primi istanti della loro relazione sono incappati in polemiche al vetriolo. La loro storia, criticata perché all'inizio era stata etichettata come solo business, è invece proseguita a gonfie vele e coronata con l'arrivo del loro primo figlio, Leone Lucia. Il primo settembre la coppia convolerà a nozze e la loro vita è costantemente sotto gli occhi di tutti grazie ai social. La gravidanza, la nascita del piccolo, la prima visita dal pediatra, la nuova casa a Milano nella zona esclusiva di City Life - con tanto di visita guidata - l'annuncio delle nozze e tanto altro. Ogni post pubblicato da Chiara e Federico genera una marea di commenti: alcuni positivi, mentre altri negativi. (Continua a leggere dopo la foto)



E proprio l'ultima foto pubblicata dalla fashion blogger è finita sotto l'occhio degli haters, che hanno criticato aspramente Chiara nella veste di mamma. Ma cosa è successo? È presto detto. La Ferragni si trova in vacanza insieme al compagno e il piccolo Leone e proprio sul bambino si è incentrata l'ennesima polemica. Moltissimi hanno notato il colorito rossastro di Leone e hanno subito gridato all'ustione.

In molto hanno accusato Chiara di essere stata superficiale, di non aver protetto con una crema adeguata la pelle del suo bambino così piccolo, di averlo esposto troppo al sole e di averlo fatto ustionare. Non solo. I più catastrofici hanno parlato di lesioni permanenti per il bambino e hanno inondato l'infuencer di parole pesanti e velenose. Una vera e propria furia si è scatenata contro la Ferragni, accusata dagli haters di non essere una buona madre e di 'usare' il figlio a scopi promozionali sui social.

Ovviamente Fedez e Chiara non hanno accennato al fatto e hanno lasciato correre l'ennesima polemica che si è scatenata contro di loro. Anche perché le stories, i video e le foto successive al post mostrano Leone in perfetta forma e del "giusto colore". Qualche giorno fa Fedez aveva difeso la scelta di esporre Leone sui social: "Non commercializziamo nulla, mai fatto un post a pagamento con nostro figlio, abbiamo semplicemente deciso di mostrare tutta la nostra famiglia al completo, senza pixelare il volto perché vista l'esposizione mediatica non avrebbe avuto tanto senso il contrario".

