”Guardate”. Carolyn Smith mostra i segni del cancro dopo l’ultimo intervento

Carolyn Smith è davvero una donna coraggiosa. Il giudice di ‘’Ballando con le stelle’’ e coreografa sta combattendo da anni contro un terribile cancro al seno. Lei lo chiama ‘’l’intruso’’ e tramite i suoi account social condivide con i suoi fan e follower ogni passo, vittoria o contraccolpo dovuto alla sua malattia. Sempre con il sorriso in volto, anche quando al suo posto dovrebbero esserci solo lacrime, Carolyn affronta la sua battaglia e va avanti. Come quando qualche giorno fa ha pubblicato una fotografia che la ritraeva su di un letto d’ospedale. I capelli cortissimi dovuti alla chemioterapia e solo una parte del viso ripresa dalla fotocamera del suo smartphone. Il giudice di ‘’Ballando con le stelle’’ ha informato i suoi fan dell’imminente intervento chirurgico. Dopo l'inconveniente del macchinario rotto, ieri è stata sottoposta all'intervento per combattere il cancro e stamattina ha voluto salutare i suoi sostenitori con un video su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)



Carolyn Smith in attesa dell'operazione, poi però torna a casa: «Tutto rinviato, la macchina si è rotta». «Tutto è andato bene - spiega la giudice di Ballando con le Stelle - un po' di stanchezza ma sono ancora qua». La coreografa ha poi pubblicato una foto che mostra i segni del tumore, quelli sulla pelle dovuti anche ai trattamenti a cui deve sottoporsi. ''After effects surgery. #cancersucks #sorridoenonmollomai #smilenomatterwhat #wonderwoman'', ha scritto la Smith incassando migliaia di like. Da quando ha deciso di raccontare pubblicamente della sua lotta contro il tumore che la affligge ormai da anni, Carolyn Smith non ha mai smesso di sentirsi in trincea e trae anche dai suoi fan la forza per combattere giornalmente con la malattia. In cambio, la coreografa e danzatrice albionica aggiorna costantemente il suo pubblico sui progressi o gli intoppi che possono capitarle mentre porta avanti la sua battaglia e così ha fatto anche stavolta.

Nel post precedente Carolyn Smith informava i suoi follower che si stava recando in ospedale per eseguire una Pet. ‘’L’intruso non è cresciuto ma rimane sotto controllo’’. Carolyn Smith aveva pubblicato una foto dall'ospedale e aveva lanciato messaggi confortanti ai tanti fan che la seguono con affetto su Instagram. ‘’Le visite di questa mattina sono terminate... che dire? Sorridiamo, sempre!’’, era stato l'aggiornamento del volto di Ballando con le stelle che, sempre nel post del 26 giugno, aveva aggiunto: ‘’Donne, proseguiamo nella nostra battaglia! Buon pomeriggio…’’. Carolyn Smith è una donna tosta e da due anni combatte con forza una battaglia contro il cancro al seno.





“Il tumore è lo stesso dell’altra volta, un po’ più a sinistra e un po’ più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la mastectomia al seno sinistro qualche cellula è sfuggita, ma questa volta io e Ivy le uccidiamo tutte!“, aveva raccontato la presidente di giuria di Ballando con le Stelle al settimanale Chi. “Sono un po’ agitata”, aveva confidato la giurata di Ballando “perché, come potete immaginare, questa è una cosa che non posso controllare. Io ho fatto di tutto per cacciarlo via”, ha sottolineato la coreografa inglese.