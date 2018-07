“Per sempre con noi”. Lutto per Giulia e Silvia Provvedi. Le dicono addio così

“Sarai per sempre dentro al nostro cuore. Sei stata per noi l'esempio dell'amore”. Lutto per Giulia e Silvia Provvedi, che su Instagram danno il triste annuncio sotto alla foto in cui le due sorelle abbracciano la nonna. Sotto al post, centinaia di commenti di affetto e condoglianze per loro: “Mi dispiace tanto, ho visto qualche video in cui si sentiva l'amore che provava per voi”, si legge. E ancora: “La nonna è la nonna”, “L'amore non finisce mai anche se è difficile rinunciare a quello in carne ed ossa fatto di profumi, abbracci, sorrisi, racconti.... una cosa che mancherà molto a voi come è successo a me è la sua voce”, scrive un utente. Numerosi anche i messaggi per dare forza a Silvia e Giulia in questo momento doloroso: “Forza ragazze...sarà il vostro angelo e vi guarderà dal paradiso” e “I nonni non se ne vanno solo fisicamente, perché continuano ad accompagnare il nostro cammino da dentro il nostro cuore. Lì continuano a vivere per sempre”. Loro, le Donatella, ringraziano di cuore i follower per la loro vicinanza. (Continua dopo la foto)



Delle due, la più famosa è Silvia, che da anni ha una relazione con Fabrizio Corona. Ma le sorelle, che vengono da Modena e hanno 25 anni, sono salite sulla ribalta televisiva appena 18enni, quando parteciparono a X-Factor con il nome d'arte Le Donatella, in omaggio alla Rettore. Grazie al successo riscosso al talent musicale di Sky, da duo musicale si sono trasformate in veri e propri personaggi televisivi. Nel 2015 hanno anche conquistato la vittoria all'Isola dei Famosi 2015 e su Instagram hanno una pagina 'di coppia' che conta 641mila follower.

Quest'anno Giulia e Silvia hanno anche partecipato al talent show di balloDance Dance Dance, dove sono arrivate seconde, ma è soprattutto grazie alla cronaca rosa che sono molto popolari. Soprattutto Silvia, come detto. Anche Giulia, però, è fidanzata con un volto noto: sta con il calciatore Pierluigi Gollini. I due hanno reso pubblica la storia d'amore a ottobre scorso.





Silvia, invece, è sempre legatissima all'ex re dei paparazzi. Una storia chiacchieratissima dal principio ma che i fatti hanno dimostrato essere molto solida. La Provvedi, la bruna delle due, l'ha aspettato nei lunghi mesi che Corona ha trascorso al carcere di San Vittore. Uscito di prigione, poi, i due hanno vissuto una crisi, ma è passata. "Con Silvia è tornato il sereno, sono gelosissimo della mia giovane e bella compagna”, ha detto Fabrizio poco tempo fa.

"La fotocopia di Fabrizio Corona". Più visto il figlio? La somiglianza è disarmante. Carlos Maria oggi ha 16 anni