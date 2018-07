È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il 1 settembre. Che succede? Che domande: si sposano Fedez e Chiara Ferragni. L'addio al nubilato (a Ibiza con 19 amici) è stato fatto, le pubblicazioni in Comune pure. Già, il rapper e la fashion blogger italiana più famosa e pagata del mondo hanno registrato il matrimonio al Comune di Rozzano per permettere così, come da regolamento, l'affissione delle pubblicazioni. E resterà deluso chi, come gridavano certe anticipazioni, pensava che la coppia avrebbe pronunciato il fatidico sì nella cattedrale barocca di Noto: teatro del sì sarà il vicino municipio. Rito civile, dunque, e non religioso. Dettaglio che ha scatenato la polemica sul mancato battesimo del loro primogenito, Leone. A un fan che chiedeva a Fedez quando l'avrebbero battezzato, il rapper ha risposto così: “Il 30 febbraio, quindi mai”. Apriti cielo! Si è scatenato un inferno per questa decisione di Chiara e Fedez, ma questa è tutta un'altra storia. (Continua dopo la foto)

Manca poco più di un mese al matrimonio attesissimo (quasi) quanto quello royal di Harry e Meghan Markle e nel frattempo la family è volata in Sardegna per la prima vacanza di Leoncino, che ha 4 mesi. Meritato riposo per i Ferragnez che prima, però, hanno spedito gli inviti di nozze. E che inviti! Lo sappiamo perché, come da prassi, i futuri sposini hanno pensato di condividerli su Instagram. Il rapper ha infatti postato un video in cui mostra al suo esercito di fan il cartoncino animato. Sì, animato, in 3D.

Come le favole di una volta: si apre e voilà! Stelle, palme e ruote panoramiche sullo sfondo e, in primo piano, ovviamente loro, i promessi sposi in abiti da red carpet. Se questa è la premessa... L'invito alle nozze più attese dell'estate 2018 è tutto fuorché sobrio. E ci scherza su pure Fedez, che commenta così il video che nel giro di poche ore ha superato il milione di visualizzazione e i 3mila commenti: “Inviti per il matrimonio sobri ne abbiamo?”. Anche Chiara, figuratevi, non ha mancato di condividerlo con i suoi 13 milioni e passa di fan: “Are you ready for the Ferragnez wedding?”, scrive.

We love Sardegna 💘 #LeoncinoMio Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 25, 2018 at 2:22 PDT





Tra la miriade di messaggi che seguono, molti gli rispondono con ironia che sì, sono molto molto sobrie le loro partecipazioni. Molti utenti sono senza parole e altri ancora chiedono di ricevere quell'invito così originale. Ma soprattutto, come al solito, ci sono quelli che non gradiscono e non mancano di farlo notare: “Dire che siete ridicoli è dire poco”, “Ma fate sul serio?”. “Orribile, mi aspettavo di meglio”, “Non ci si poteva aspettare cosa diversa”. E ancora: “Una tamarrata”, “Una cag..a orrenda”, “Osceno”, “Pacchiano”. Voi che ne pensate?

