6 kg di Nutella al mese per avere il sedere più grande del mondo. Ora è così: choc

Per molte donne il fisico è un'ossessione. Anche per Natasha, la ragazza che vedete nella foto, ma in modo ben diverso da come si possa pensare. Altro che diete estreme o interventi chirurgici per snellirsi, tutto l'opposto: l'obiettivo di Natasha Crown, che ha 24 anni e viene da Gothenburg, in Svezia, è avere il fondoschiena più grosso del mondo. Il cosiddetto 'big bum'. Sono lontani ormai gli anni Novanta, quando tutte volevano il sedere 'alla Kate Moss', piccolo e magro! Anni dopo ha fatto irruzione Jennifer Lopez, la pioniera del big booty, il fondoschiena abbondante. Ed è grazie a lei che poi col tempo le varie Beyoncé, Nicki Minaj e Kim Kardashian hanno fatto del lato B XL un vanto. In particolare, Kim ne ha fatto un vero oggetto di culto: sul suo profilo Instagram i 'belfie' ottengono milioni e milioni di like. Tanto per dare qualche numero, già anni fa negli Stati Uniti il lifting al sedere “alla brasiliana” era l’intervento di chirurgia plastica in maggiore ascesa nel 2013 secondo l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery, con oltre 11 mila operazioni. (Continua dopo la foto)



Tornando a Natasha e al suo obiettivo, attualmente la circonferenza del suo lato b supera i 182 cm e, nonostante le sue forme siano davvero prorompenti, non è ancora soddisfatta al 100%. Per questo motivo si è già sottoposta a tre interventi per renderlo più alto e abbondante, si è fatta spostare il grasso corporeo sul fondoschiena attraverso la chirurgia, ma vuole che diventi ancora più grande per sentirsi più sexy e attraente.

In passato non ha mai avuto problemi col suo aspetto ma diventata un'adolescente ha iniziato a desiderare forme sempre più procaci e femminili. Quattro anni fa la prima operazione e da lì è cominciata la sua ossessione per il sedere. Ogni mattina si sveglia e lo guarda allo specchio. E farebbe di tutto pur di averlo sempre più ingombrante. Segue anche una 'dieta' e arriva a mangiare decine di pizze alla settimana e circa 15 barattoli di Nutella al mese solo per accumulare più chili possibili.

"Più ingrasso, più sarà meglio per il fondoschiena. Farò tutto il necessario per avere il lato b più grande del mondo", ha detto Natasha, che ha fatto di Instagram il suo nuovo lavoro. Ha infatti abbandonato quello che faceva prima e oggi fa la modella: guadagna grazie alle foto e ai video postati sui social. Conta quasi 80mila followers.

"Sono tutti impazziti". Rissa nel supermercato, botte da orbi per la Nutella. Le immagini delle nottate per il nuovo iPhone sono nulla a confronto. Scene di guerra e sangue: il video (ma soprattutto il motivo) di quei momenti tragici e incomprensibili