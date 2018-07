Belen Rodriguez… Ahia! Cosa c’è sotto lo slip: il dettaglio salta agli occhi

Qualsiasi cosa faccia o dica Belen Rodriguez, diventa spunto di discussione per gli appassionati di Gossip; l'ultima polemica nata sulla 33enne in ordine di tempo, è quella che riguarda il suo chiacchierato lato b. Dopo aver pubblicato su Instagram uno scatto in cui è stesa in acqua abbracciata ad un enorme pallone da calcio, la showgirl è stata "presa di mira" da alcuni utenti del web per delle sue presunte imperfezioni fisiche. Nonostante l'argentina sia famosa per essere una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, osservando la foto che ha condiviso sul suo profilo poco tempo fa, in molti hanno notato qualcosa di strano sul suo corpo. In uno degli ultimi post su Instagram Belen Rodriguez è distesa in costume, abbracciata a un maxi pallone da calcio. Un post pubblicitario con scritto "GOL". Il solito boom di like, con annessi migliaia di commenti entusiasti, nei giorni in cui l'argentina è stata avvistata nuovamente con il suo storico fidanzato Marco Borriello. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma sulla gamba sinistra compare una "strana" pelle a buccia d'arancia. Come? Anche Belen ha le smagliature? C'è chi parla infatti di "smagliature evidenti" e chi ci vede persino la cellulite. La bella showgirl argentina per tutta risposta ha riproposto lo scatto, ingrandendo l'immagine e facendo vedere meglio che in realtà si trattava del riflesso dell'acqua. La stessa Belen, poco dopo, ha provveduto a una social replica. Insomma, la bellezza di Belen è intatta e non si tocca. Quella strana pelle a buccia d'arancia sulla gamba sinistra era solo frutto di un gioco di luci che però aveva fatto urlare allo scandalo.

C'è chi infatti le faceva notare di non aver usato bene photoshop, così ha la showgirl ha "replicato" con altre foto in cui fa zoom sul particolare del didietro, senza aggiungere una parola, solo una lettera: B. Poi, a sottolineare che è sempre felice con Andrea Iannone nonostante sia stata avvistata di recente con l'ex Marco Borriello, sulle Instagram Stories ha postato il suo campione, con tanto di ballo a Ibiza dove sono in vacanza. Bella e felice, meglio di così...

Qualche giorno fa la showgirl argentina è stata duramente attaccata dalla giornalista Paola Ferrari. Intervistata da Paola Perego, la storica conduttrice di Novantesimo minuto ha detto: ''Bella, furba, ricca. Io l’ammiro perché più furbe non ne fanno. Io dovevo nascere così. Se tu riesci ad avere un successo di questo tipo assolutamente priva di ogni goccia di talento vuol dire che sei intelligente e brava (…) Un consiglio? Continuare così, trovare l’uomo giusto, mettere via più soldi possibili e aprirsi una fattoria''.

Iannone, umiliazione totale. Belen beccata con l’ex a Formentera. Difficile da digerire