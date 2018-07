“Non fatelo, è pericoloso”. In My Feeling Challenge, il “gioco” che spaventa la polizia

Una sfida particolare, decisamente, con video che hanno già iniziato a inondare i social diffondendo le immagini di ragazze e ragazzi sparsi per il mondo che si cimentano nella singolarissima tenzone (non mancano gli adulti, ovviamente). Tutto era iniziato come una semplice battuta, pronunciata non a caso da un comico, Shiggy, per poi trasformarsi in un gioco sempre più virale e, come spesso accade in questi casi, sempre più discusso. Sì perché la "In My Feeling Challenge" ha già sulla coscienza anche qualche infortunio. Colpa, ovviamente, dei soliti utenti poco responsabili che finiscono per cacciarsi nei guai inseguendo la moda del momento. In cosa consiste la sfida? Nel danzare sulle note dell'omonima canzone dell'artista Drake, fermando la macchina e iniziando a ballare in mezzo alla strada, all'improvviso. La polizia si dice però molto preoccupata. (Continua a leggere dopo la foto)



Gli agenti temono infatti che prima o poi possa verificarsi qualche tragedia. In particolare l'allarme in queste ore proviene dalla Spagna, uno dei paesi più toccati dal fenomeno, che ha già causato incidenti. Il sito "Driving in Spain", aperto dalle autorità spagnole, ha condiviso una compilation dei video più memorabili di questo "In My Feeling Challenge" con l'avvertenza: "Gli adolescenti dovrebbero evitare di farlo in un veicolo. Un auto non è un giocattolo – usatelo con responsabilità".

Nei video si vedono infatti diverse persone improvvisare la sfida senza di fatto arrestare l'auto. Rallentano, la lasciano accesa, e mentre il veicolo prosegue lento la sua marcia loro scendono, ballano tentando di non perdere il passo e rimanere accanto al mezzo per poi risalire al volo terminata l'esibizione. Nel video si vedono giovani ragazze scivolare e cadere mentre provano a uscire dal sedile del passeggero mentre la macchina è in movimento.

A un certo punto un giovane rapper è così preso dalla danza sul marciapiede che non si accorge di un lampione, e quando prova a rientrare in auto fa un capitombolo per terra. La polizia di Boadilla, che ha caricato il video su Driving in Spain, ha consigliato a tutti di cimentarsi nel gioco, se proprio non è possibile evitare, con la macchina ferma e spenta, onde evitare rischi.

