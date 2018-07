“Avete visto?”. I 63 anni di Mr. Big (Sex and the city): la foto social è clamorosa

Chi non ricorda Mr. Big, l'uomo che ha fatto impazzire Carrie Bradshaw in tutte le serie e nei film di "Sex and the City"? Era il classico uomo "che non deve chiedere mai", il bello e dannato Chris Noth che, oltre a Sarah Jessica Parker nel telefilm, ha atto innamorare milioni di donne in tutto il mondo, fan sfegatate delle avventure di Carrie e delle sue amiche sullo sfondo di una magnifica New York. A 20 anni dal primo "incontro" a New York, la scrittrice (Carri Bradshaw) e il facoltoso finanziere (Mister Big, John), fanno ancora scintille. Almeno in Rete. È bastato un messaggio per scatenare i fan che vogliono il ritorno della coppia d'oro di fine anni Novanta. Al di fuori dallo schermo Sarah Jessica Parker e Chris Noth hanno sempre mantenuto un rapporto sereno ma distaccato. Ecco perché i numerosi fan e follower (e amanti della coppia) si sono stupiti del fatto che i due attori si scambiassero battute via social come fossero vecchi amici. (Continua a leggere dopo la foto)



L’attore ha postato uno scatto in palestra, in cui esibisce i muscoli e scrive "Sfidare il tempo e la gravità". Poco dopo è arrivato il commento della "ex" compagna di set: "Sei ancora in ottima forma". Non si fa attendere nemmeno la replica di lui che posta un cuoricino in tutta risposta. E così, gli amanti di Sex and the City si scatenano nonostante tutti sappiano che l’attrice è felicemente sposata dal 1997 con il collega Matthew Broderick, e hanno tre figli, James, Thabita e Marion; e Chris abbia sposato nel 2012 la sua storica compagna, l’attrice Tara Wilson, dopo ben dieci anni di fidanzamento.

Fra tutti i personaggi di "Sex and the City", quello di Mr. Big è stato uno dei più affascinanti ma anche uno dei più incompresi. Almeno a detta del suo interprete, il bel Chris Noth, che dopo sei serie, due film e innumerevoli interviste qualche tempo fa ha trovato il coraggio di dire quello che pensa, dando ragione a una parte di pubblico (soprattutto maschile) che ha seguito "Sex and the City": Carrie Bradshaw è una sciacquetta.

"Mr. Big non ha mai provato a fingere di essere qualcuno che non era. Carrie, invece, ha fatto l'esatto contrario. Mr. Big è sempre stato onesto con se stesso e non l'ha mai tradita. Il rapporto non ha funzionato e si è sposato, mentre lei ha continuato a...quanti ragazzi aveva? (per la cronaca, sono una ventina i fidanzati di Carrie, ndr) Era una tale puttana ed è un equivoco pensare che fosse Carrie la vittima. Non è questo il caso, lei era una donna forte e intelligente".

”Fare film con i neri rovina la carriera” con questa frase il razzismo approda nel mondo a luci rosse (o forse è solo invidia)? Ecco la verità