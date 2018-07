Era il 2013, lei – che è un volto molto amato della televisione italiana – si è sottoposta all’agoaspirato e ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. Sono le cose che ti cambiano la vita per sempre. Che ti tolgono il fiato. Che ti rendono impotente. Per Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e donne, fu un colpo al cuore: non se lo aspettava. Ma, coraggiosa, ha fatto l’unica cosa che si poteva fare: ha iniziato a lottare. Perché, se molli, la malattia ha la meglio. Dopo due anni di combattimento agguerrito, la Vignali ha finalmente sconfitto il tumore ma resta sempre all’erta perché coi tumori non si scherza. Sono brutte bestie, i tumori. La cestista, superato il problema, è tornata a sorridere. Ma qualche ora fa è tornata sulla vicenda tumore per rispondere ai fan che, tramite Instagram, le hanno fatto delle domande sulla malattia. Come tanti vip, anche la fidanzata di Stefano Laudoni, ha chiesto ai suoi fan di rivolgerle alcune domande. Continua a leggere dopo la foto

Qualcuno le ha chiesto del tumore, a come sia riuscita ad affrontarlo. E lei non si è tirata indietro e ha risposto a cuore aperto: “Grazie alle persone che mi stavano vicino, ma soprattutto grazie al basket. Il mio obiettivo anche mentre stavo male era sempre allenarmi anche se riuscivo a malapena a fare le scale di casa. Sei molto giovane, i capelli ricresceranno e starai bene, vedrai”. Poi Valentina ha parlato anche di amore e della crisi con il fidanzato Laudoni.

La crisi è stata importante ma i due sono riusciti a superarla alla grande. Cosa è per lei l’amore? “Fiducia, rispetto, pazienza, sicurezza, intesa, divertimento, passione, rischio”. Era il febbraio 2017 quando la Vignali raccontava: “In questi anni ho fatto più cicli di radioterapia allo iodio, dopo i quali dovevo stare in isolamento per giorni: ero una Chernobyl ambulante. All’ultimo controllo, due mesi fa, mi hanno detto che la malattia sembra essersi fermata: il ‘nocciolo’ si è rimpicciolito”.

E ha concluso: “Non ho più la tiroide, anche le corde vocali sono state intaccate, ma sto riprendendo le forze: la serie C la posso fare. E poi mi piacerebbe fare un reality, Pechino Express sarebbe il massimo. Mentre nella vita vera solo cose belle: le nozze con il mio Stefano e, tra qualche anno, un figlio. Anzi, di più”. Beh, le energie giuste le ha. Speriamo che riesca a realizzare anche gli altri suoi sogni.