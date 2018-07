“Io non lo faccio”. Chiara Ferragni e Fedez, il siparietto in ascensore accende la polemica

Se pensavate che finito l'addio al nubilato di Chiara Ferragni se ne riparlasse il primo settembre, giorno del matrimonio attesissimo con Fedez, vi sbagliavate di grosso. Non fa in tempo a partire una polemica – quella sulla decisione di non battezzare il piccolo Leone – che eccone un'altra in arrivo. Ha fatto e sta facendo ancora discutere la risposta che il rapper ha dato sui social, dove ora va di moda il giochino domanda-risposta coi vip. A un fan che chiedeva lumi sulla data del battesimo del piccolo di casa, Fedez ha risposto lapidario: "Il 30 febbraio, ovvero mai". Molti fan pensavano che la coppia più social che ci sia avrebbe approfittato del matrimonio per celebrare anche il battesimo del figlio, ma erano fuori strada. Coerentemente, infatti, il prossimo primo settembre Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno a Noto, in Sicilia, ma con rito civile. "Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo", ha quindi scherzato Fedez. Chiara Ferragni è d'accordo e infatti ha ribadito: "Abbiamo in mente qualcosa di intimo e che rispecchi le nostre personalità al 100 per cento". (Continua dopo la foto)

Niente battesimo, quindi, ma il matrimonio sì. E i fan aspettano con trepidazione il lieto evento di cui è uscita già qualche anticipazione. Una su tutte, la lista degli invitati. Come era prevedibile, a Noto sono attese molte celebrità, nazionali e internazionali. Tra i più acclamati l’ereditiera Paris Hilton, il rapper italiano J-Ax, Manuel Agnelli e la modella Bianca Balti. A quanto pare, però, ci sarà anche un grande assente: Fabio Rovazzi, l’artista dei tormentoni estivi che fino a poco tempo fa era legatissimo alla coppia.

Coppia che, eccoci alla nuova polemica social, ha di recente condiviso su Instagram uno momento di vita quotidiana che, come accade spessissimo ormai, ha diviso i fan. I due sono in ascensore e lui, Fedez, coglie l'occasione di lanciare pubblicamente una frecciatina alla sua Chiara. Mostrando in camera il suo look, le dice: “Non mi hai stirato la camicia”. L'influencer però ha la risposta pronta: “Io non stiro niente”.

Ovviamente i fan sono scattati subito. Tra la miriade di commenti apparsi sotto al filmato del rapper c'è chi sostiene la mamma di Leone (“Chiara una di noi”) e chi la invidia per avere la possibilità di delegare ad altri; ma c'è anche chi approfitta per criticarla e lanciare qualche frecciatina: “Questo matrimonio non comincia bene”, “Perché non tutti hanno i soldi che ha lei”, si legge. E ancora: “Ma qualcosa la sai fare?”. “Lei le compra nuove” e “Lei non lava, non stira, non fa da mangiare, non fa le faccende ... ma fa solo instagram stories... bella vita!”.

