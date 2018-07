E Laura Pausini conquista il Circo Massimo. Non che non ce l'aspettassimo: la cantante romagnola ha da anni un seguito incredibile e ogni suo concerto finisce con il tutto esaurito. Lo spettacolo romano da cui è partito il "Fatti Sentire World Wide Tour" in particolare, è cominciato con una frecciatina a Beyoncé che è subito finita sulla bocca di tutti. È notizia recente che il Mibact abbia rifiutato la proposta della popstar americana di esibirsi al Colosseo per questioni logistiche, in quanto in quelle date sarà già occupato da Alberto Angela, Laura, punzecchiata su questo argomento poco prima del suo concerto al Circo Massimo, ha replicato così: "Cos'altro potrei volere? Prendermi il Colosseo. Non ho più paura. Sarà l’età, a 44 anni ci si gioca gli ultimi colpi, almeno sul palco. L’hanno già negato a Beyoncé? Meglio, prima gli italiani. Però solo nella musica, sia chiaro". E non è finita qui. Durante lo show a Roma la cantante ha improvvisato una canzone in cui sembra (perché dai video girati in rete le parole non sembrano così chiare) lanciare un'altra frecciatina alla collega. (Continua dopo la foto)



"Beyoncé mi fa una pi...! Però lei ha il ventilatore e io no!", sembra dire la Pausini. Ma avrà detto davvero così? In ogni caso il live ha conquistato tutti, pubblico e critica. E sui social fioccano ancora i complimenti per lo show che ha aperto il nuovo tour. Bene, brava, bis Laura. Ma sempre sui social si scopre che in realtà un piccolo appunto alla cantante è stato fatto. La musica non c'entra: riguarda il look.

Tra i fan entusiasti dello spettacolo e sempre più convinti che la Pausini abbia una voce e un talento immensi, infatti, non sono mancati quelli che hanno mosso qualche critica per gli abiti scelti e sfoggiati durante il suo concerto al Circo Massimo. Abiti definiti 'inadatti' per la stagione in corso da molti. Laura ha optato per stivali alti, maniche lunghe, gonne con sotto collant pesanti e gambe coperte da pantaloni fino alla caviglia. Outfit che i follower non hanno gradito.

Pronti per stasera? Secondo #pausinicircomassimo2018 Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) in data: Lug 22, 2018 at 9:44 PDT





“Ma si può sapere perché ti sei vestita in modo inappropriato, siamo in estate”, scrive qualcuno sotto una delle foto social che ritrae Laura sul palco. E ancora: “Voce stupenda ma perché quel vestito?”, le ha chiesto un altro utente di Instagram. Utente (anzi, utenti) presto accontentati perché la Pausini ha risposto personalmente. “Mi piace tantissimo e come sapete mi vesto sempre come mi piace”, ha replicato lei, zittendo tutti. I gusti sono gusti.

