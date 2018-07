Noi per lui saremo pure dei “poracci” ma il piccolo George, che ha da poco compiuto 5 anni, pur essendo un nobile puro, è anche un bambino “normale”. Vero, non si direbbe: lui – che il 22 luglio ha compiuto 5 anni – ha ricevuto come regalo di compleanno un bel viaggio nei mari esotici. Mica è da tutti. I duchi di Cambridge e i loro figli sono stati avvistati infatti all’aeroporto di St Lucia, Stato del Commonwealth nel Mar dei Caraibi, dove, come riporta il tabloid britannico Hello, avrebbero fatto scalo per prendere un aereo privato con cui raggiungere la destinazione finale: la piccola isola di Mustique. È in questo angolo di paradiso che il principino festeggerà il compleanno circondato dall’amore dei familiari. Secondo quanto rivela Hello, insieme ai reali ci sarebbero anche i nonni materni. Certo, per George non è un momento facile: da poco è nato Louis che, insieme alla sorella, rischia di rubargli la scena… Ma il suo broncetto dolcissimo è impresso nel cuore di tutti e forse resterà per sempre lui il preferito. Continua a leggere dopo la foto

A ogni modo, nelle foto ufficiali del compleanno, il ritratto pubblicato da Kensigton Palace, quel che è saltato all’occhio ha fatto “rabbrividire” i più attenti. Cosa c’è che non va in quello scatto adorabile in cui il principino sorride felice mostrando fiero tutta la sua favolosa dentatura (da latte)? Beh, vi diciamo solo che, dopo aver visto “l’errore”, vi sentirete delle mamme più brave anche se non porterete i vostri figli ai Caraibi né al compleanno dei 5 anni né a quello dei 21… Continua a leggere dopo la foto

La foto del piccolo George è stata ritwittata tantissime volte e ha ottenuto moltissimi like. Tanti anche i commenti: tutti parlavano più o meno della stessa cosa cioè a chi somigli il piccolino. Poi, però, qualcuno ha notato “lo scempio” ed è scattato il finimondo… Esagerazione? Beh, un po’ sì, dai. Cosa c’è che non va in quello scatto? Non vi siete accorti? Continua a leggere dopo la foto

Guardate bene la foto e vi accorgerete che a baby George (che ormai non si può più chiamare baby) manca un bottone sulla camicia. L’ultimo per la precisione. Possibile che Kate non si sia accorta di nulla? Possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Beh, ora sì che ci sentiamo delle mamme migliori: anche Kate ha fatto un passo falso. Come a dire che di sbagliare capita a tutti…

Charlotte 1 – Baby George 0. Colpo di scena: ecco l’ultima sui principini