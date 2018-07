“Assurdo”. Chiara Ferragni e il bagnetto a Leone: ma il particolare fa infuriare 

Continua l'estate all'insegna del relax per la fashion blogger Chiara Ferragni e il piccolo Leone. L futura sposa di Fedez è all'Argentario insieme alla mamma, Marina Di Guardo, le sorelle Valentina e Francesca e la migliore amica per una settimana di vacanza. Una vacanza immortalata h24 sui social e proprio uno fotografia postata dalla fashion blogger sul suo account Instagram ha sollevato un vero e proprio polverone. Ma cosa è successo? È presto detto. Gli hater si sono scagliati contro il fatto che il bimbo indossasse un paio di occhiali da sole. ''Ma sono proprio necessari?'', scrive qualcuno, mentre qualcun altro si dice indignato ''Dai non si possono mettere degli occhiali del genere a un cucciolo di tre mesi''. La mamma però non replica e preferisce godersi la vacanza. La Ferragni è abituata alle critiche e non è certo la prima volta che si trova davanti a questo tipo di commenti. Fedez e Chiara Ferragni dopo la nascita di Leone hanno dovuto - in più di una occasione - replicare agli haters che hanno usato parole forti dei loro confronti. (Continua a leggere dopo la foto)

Fin da quando è nato Leone Lucia, mamma Chiara Ferragni e papà Fedez hanno condiviso tanti scatti dei primissimi momenti di vita del piccolo. C'era da aspettarselo che il figlio di una coppia famosa sarebbe stato protagonista di molti post, soprattutto su Instagram, culla in particolare della fashion blogger. Nonostante ciò, non sono mancati gli attacchi ai due genitori. Alcuni hanno addirittura messo in discussione le loro capacità genitoriali, proprio per questo Fedez ha reagito proprio sui social.

''Non sono certo gli scatti diramati sui social che espongono nostro figlio che sarebbe stati esposto inevitabilmente e, se è vero che un bambino non può scegliere se essere pubblicato su Instagram o meno, è vero anche che non può scegliere se essere battezzato o iniziato a una religione quando è neonato'', aveva scritto Fedez dopo una delle tante bufere che aveva innescato una foto del figlio pubblicata sugli account social della coppia. La fashion blogger e il rapper hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano. E adesso, come da regolamento, verranno esposte le pubblicazioni.I due hanno festeggiato con un bacio e un mazzo di rose gialle, come ha raccontato poi Fedez, che a Rozzano è cresciuto, via Instagram.

La cerimonia sarà a Noto, in Sicilia. E i due hanno scelto il rito civile. Mentre: ''Il battesimo di Leone sarà il 30 febbraio, ovvero mai'', aha detto Fedez qualche giorno fa rispondendo su Instagram direttamente ai suoi follower: ''Se credo in dio? NO. Quando battezzo Leo? Il 30 febbraio. Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo''. ''Abbiamo in mente qualcosa di intimo e che rispecchi le nostre personalità al 100 per cento'', ha aggiunto lei sempre via social. Mentre per il piccolo Leo nessuna cerimonia in arrivo. ''Siamo atei, nessun battesimo'', spiega lui.

