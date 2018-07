"Che bella sposa! Auguri di cuore per tanta felicità e Amore"; "Sembri una fata dei boschi.....bellissima". E ancora: "Che bella sposa! Tanta tanta felicità". Non mancano quelli che sollevano qualche piccola critica, come "Il problema di questo abito è il velo che a mio avviso stona con il tipo di abito. Veli così lunghi li vedo bene su vestiti più semplici. Qui è andata a coprire la lavorazione del vestito secondo me svalorizzandolo." e "Senza velo sarebbe stato molto meglio onestamente", ma a giudicare dai like lasciati sotto al post, Noemi in abito da sposa è piaciuta da morire ai fan. Venerdì 20 luglio 2018, la cantante lanciata anni fa da Xfactor ha sposato il fidanzato storico, Gabriele Greco, suo compagno da 10 anni oltre che suo bassista. E prima dell'inizio della cerimonia, celebrata nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, ecco il primo scatto in bianco. Anzi, champagne. “Che faccio? Vado?”, ha commentato scherzando la foto in cima alle scale Noemi. (Continua dopo la foto)

La 36enne ha poi continuato a postare qualche aggiornamento sul suo grande giorno con Gabriele. Dopo la cerimonia in chiesa, il ricevimento al Lian Club, un barcone situato sul Lungotevere. Ma non è stato un 'matrimonio vip'. Un personaggio noto, però, c'era eccome. Diciamo che 'lui' non poteva mancare al matrimonio di Noemi. E si è fatto anche notare. Stiamo parlando di Morgan. Marco Castoldi, difatti, è stato colui che, durante l'edizione di X Factor, la seconda, ha contribuito a fare crescere il talento della sposa. Da quell'esperienza è nato anche un bellissimo rapporto d’amicizia che ha portato Morgan a partecipare alle nozze di Noemi e Gabriele.

Poteva mancare, allora, la musica? Figuriamoci! È stato uno degli ingredienti principali della festa. E infatti, dopo il tradizionale ballo con il neo marito, la cantante non ha resistito: ha preso il microfono e, accompagnata da Morgan, si è esibita sulle note di 'Altrove', uno dei brani più famosi di Castoldi e che lei aveva cantato proprio a Xfactor. Il video, pubblicato tra le Stories di Noemi, ha fatto subito il giro del web.





L'ex coach di Xfactor di Noemi era l'unico vip presente alle nozze. Saranno rimasti delusi i fan che credevano che ci fossero tanti personaggi noti a celebrare l'amore della cantante e del bassista. Ma le amiche vip della sposa, cantanti e del mondo dello spettacolo in generale, non hanno mancato di farle gli auguri. Laura Pausini, Paola Turci, Cristina d'Avena, Mara Venier e Alessandra Amoroso hanno lasciato pensieri carini sui canali di Noemi. E lei ha risposto a tutte.

