“Santo cielo!”. Emanuela Folliero, è raptus in strada. Fan in estasi: cosa fa vedere

Emanuela Folliero dopo l'addio agli annunci tv su Rete 4, si sta godendo un po' di sano relax al mare. 53 anni e non sentirli: l'ex annunciatrice tv è perfetta. Il fisico tonico e abbronzato è in forma smagliante. La conduttrice aveva anticipato che si sarebbe presa una bella vacanza dopo il suo ultimo annuncio, sottolineando però di aver firmato un contratto con Mediaset. Insomma, tornerà presto sul piccolo schermo. Ma ora è tempo di vacanze e relax e in bikini Emanuela è davvero bellissima. Sul suo account Instagram ha pubblicato un video in slow motion in cui mostra le sue esuberanti forme. Short in jeans, bikini e camicia. Emanuela si volta, apre la camicia e lascia tutti senza fiato. A 53 anni lascia ancora senza fiato e i fan la inondano di messaggi. ''Che esplosione di gusto''; ''Piano..Piano...che mi viene un colpo al cuore....Sei meravigliosa come sempre''; ''La tua bellezza non ha limiti!''; ''La bellezza non ha limiti''; ''Sei meravigliosa''; ''Dio benedica la Folliero. Santa subito''; ''Viziaci ancora ti prego'', sono solo alcuni dei commenti lasciati dai fan. (Continua a leggere dopo la foto)



Qualche giorno fa la conduttrice aveva deliziato i follower con una foto in bikini. In pochissimo tempo ha totalizzato parecchi like e i fan fanno complimenti ad Emanuela per il suo corpo mozzafiato. "La Folliero - scrive un ammiratore - è lo standard internazionale del fisico ideale". E c'è anche chi fa sapere alla bella mora che la prova costume l'ha superata con lode. "L'intramontabile icona sexy di Rete 4 unica e immensa", si legge ancora tra i commenti. Emanuela ha lasciato il ruolo di annunciatrice, ma continuerà il suo lavoro a Mediaset, come lei stessa ha ricordato in altri post su Instagram.

Proprio in questi giorni sta lavorando a nuovi progetti che la vedranno impegnato nelle reti del Biscione in autunno. "Vi ringrazio per aver seguito i programmi della nostra rete e vi auguro una felice notte, un’estate meravigliosa e una vita piena di gioia", aveva detto la Folliero nel suo ultimo annuncio, arrivato dopo ventotto anni di onorato servizio. "Eccomi qui per un annuncio personale per voi, non come l'ultimo annuncio dell'altra sera 'Un bacio prima di morire' (tiè!), e poi (ritiè un'altra volta) 'dopo 28 anni addio alla Folliero': no, no, no!'', ha detto in un video.





''Sono qui, viva e vegeta e continuerò ad esserci, - ha detto ancora la sexy annunciatrice Mediaset - non in veste di annunciatrice ma sicuramente a Mediaset, questo lo posso assicurare. E intanto penso all'estate, credo che andrò al mare con un amico molto famoso. Anche lui ha il mio stesso problema: si è estinto!" dice, prendendo in mano un modellino di dinosauro. ''Caro dinosauro, io e te uniti dallo stesso destino!''. Ad attendere ora la presentatrice una nuova sfida: una striscia quotidiana, dalla prossima stagione, a tema salute e benessere.

