Ormai si sa ogni cosa dell'addio al nubilato e del matrimonio di Chiara Ferragni (e Fedez). E anche chi non la segue su Instagram, quando l'altra settimana è volata a Ibiza con 19 (19, sì) tra amiche e amici per l'ultima vacanza da nubile, avrà visto le foto: hanno fatto il giro della rete. Senza dimenticare la polemica scaturita per la frase apparsa sul Corriere della Sera sulle amiche della Ferragni, definite “rotonde e felici” (poi corretta con “atletiche e felici”. Apriti cielo! E poi, tanto perché la futura signora Lucia non si è fatta mancare nulla, hashtag d'ordinanza (#chiaratakesibiza), bomber e costumi personalizzati per il gruppo, coroncina in testa, video scatenati e persino un accenno di topless. Maledetta spallina del vestito dispettosa. Insomma, per tutto il weekend e per i giorni a seguire la Ferragni ha dominato internet. Il matrimonio si avvicina, è in programma il prossimo 1 settembre a Noto, quindi aspettiamoci un mese di fuoco. Le pubblicazioni, per la cronaca, sono già state fatte. (Continua dopo la foto)

#ChiaraTakesIbiza Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 13, 2018 at 5:17 PDT

Con le foto in versione 'bride to be' e di quelle, immancabili, del ritorno a casa da Fedez e il piccolo Leone siamo a posto. Delle pubblicazioni delle nozze vi abbiamo avvertiti e ora attendiamo con 'trepidazione' la prossima mossa o polemica. No, aspettate. C'è un'altra foto che sta circolando alla velocità della luce e facendo letteralmente impazzire il popolo dei social. Due, anzi. Il classico collage. Nasce tutto dall'ennesimo look eccentrico della fashion blogger italiana più famosa e pagata del mondo.

Pantaloncini da ciclista vintage color verde fosforescente, micro top bianco e camicia stampata coloratissima. Smessi gli abitini bianchi e il costume da bagno, Chiara si è vestita così. Look discutibile, ma non è questo il punto. Ve lo ricordate Giorgio Panariello nei panni del celebre Pierre del Kitikaka di Orbetello? Indossava pantaloncini molto simili a quelli sfoggiati da Chiara. Accostamento geniale: il selfie della Ferragni con accanto la foto di Paneriello è diventato virale in un baleno.

È ufficiale. Sono l’influencer della Ferragni 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/2EMN4O9Hfn — Giorgio Panariello (@GioPanariello) 18 luglio 2018

Foto romantica con presa acrobatica 🤹🏻‍♂️ Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Lug 17, 2018 at 12:05 PDT





"Si vede il marsupio?", chiedeva quel grande di Panariello così combinato che si lamentava continuamente per il fatto di avere una sorella bruttissima e puntualmente organizzava feste che poi si rivelavano un flop. Beh, dopo che la foto doppia ha iniziato a invadere i social, lo stesso attore e comico fiorentino ha pubblicato sui propri canali social il fotomontaggio in questione. Con questa didascalia: "È ufficiale. Sono l’influencer della Ferragni". Inutile aggiungere che il post di Panariello è stato preso d'assalto dagli utenti.

