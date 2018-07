Un addio straziante. Antonella Clerici si lascia andare. Il suo momento difficile

Antonella Clerici, il prossimo 6 dicembre compirà gli anni e si avvicina ai 60. Dopo tantissimi anni alla conduzione de La Prova del cuoco, ha deciso di abbandonare il suo programma del cuore, per dedicarsi di più alla sua bambina, al suo amore e alla sua famiglia. Ma nel suo futuro c'è anche un progetto ambizioso: quello di far rivivere ''Portobello'', lo storico programma di Rai2 è andato in onda dal 1977 al 1983 e poi per un breve periodo nel 1987 quando Tortora, assolto con formula piena dopo una vicenda giudiziaria da incubo, tornò in video pronunciando un semplice: “Dunque, dove eravamo rimasti?”. Dopo aver lasciato per sempre La prova del cuoco tra le lacrime, la Clerici, cui succede Elisa Isoardi nel cooking show di Rai1, si prepara dunque a una nuova sfida professionale che la vedrà impegnata in diretta in prima serata. Accanto a lei, nel cast, Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, nel ruolo che fu di Renée Longarini, la coordinatrice del centralino del mercatino. (Continua a leggere dopo la foto)



La conduttrice è alle prese con il trasloco e il distacco dalla sua casa non è affatto semplice. E nel riempire scatoloni e imballare oggetti, la conduttrice si è lasciata andare alla nostalgia su Instagram. Antonella ha ripensato a Oliver, il suo cagnolone scomparso lo scorso gennaio. In quella casa, infatti, il ladrador è vissuto tanti anni e adesso che la Clerici deve lasciarla ha vissuto momenti di grande commozione. Il suo fedele amico non l’accompagnerà in questa nuova avventura verso Milano, dove andrà a vivere con il compagno Vittorio Garrone.

Lasciare la casa in cui si è vissuto per tanto tempo non è facile: ogni cosa sembra parlare, raccontare qualcosa di noi, della nostra vita e Antonella ha voluto condividere con i suoi fan questo momento. Lo ha fatto con una dolcissima foto che ritrae Oliver sdraiato sul letto: ''Miss you my #oliver, tempo di ricordi, di saluti, di ricominciare #trasloco #ciaocasa'', ha scritto la conduttrice ricevendo oltre 20mila like e una pioggia di commenti. ''Lui sarà sempre con te anche se nn più fisicamente...ma vivrà in eterno nei tuoi pensieri''; ''I grandi amori sono eterni, Antonella, Oliver è sempre con te!''; ''In bocca al lupo per il tuo futuro! Oliver è e resterà per sempre nella tua mente e nel tuo cuore!'', sono alcuni messaggi lasciati all'indirizzo della Clerici.

Oliver è scomparso lo scorso gennaio e anche in quell'occasione Antonella aveva voluto rendere partecipi i suoi follower. ''Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto. Hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio. Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel mio cuore. Non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare cosi mentre guardi il mare che amavi tanto... E ti lascio andare come estremo atto di amore per te.

