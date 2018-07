Siamo abituati a vederla “con altri occhi” ed è questo il motivo per cui la foto che Rita Dalla Chiesa ha postato il 18 luglio 2018 ha suscitato clamore tra i fan. Negli ultimi giorni avevamo di nuovo parlato della ex conduttrice di Forum per via di alcuni haters che si erano scagliati contro di lei. Il motivo? Gli haters in questione l’hanno accusata di volersi sostituire a Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi. In particolare la Dalla Chiesa è stata accusata di sfruttare la morte di Frizzi per conquistare visibilità. L’accusa è pesantissima e infondata: tra la ex moglie di Frizzi e Carlotta Mantovan i rapporti sono ottimi. Da qui la dichiarazione di Rita Dalla Chiesa di non aver alcuna paura degli haters. Il conduttore è venuto a mancare nel marzo del 2018 e ha lasciato un grande vuoto. Fabrizio Frizzi, il conduttore de L’Eredità che ora, tra le polemiche, è passato nelle mani di Flavio Insinna, aveva un tumore incurabile ed era consapevole che non sarebbe vissuto a lungo. Continua a leggere dopo la foto

Il pubblico, per, non ne sapeva nulla ed era convinto che quel malore che Frizzi ebbe nel 2017 fosse una cosa isolata. Invece era una cosa seria e collegata col tumore. Rita Dalla Chiesa ha accusato molto la morte dell'ex marito ma, nello stesso tempo, ha fatto coraggio all'ultima moglie di Frizzi – Carlotta Mantovan – con la quale il conduttore aveva avuto la figlia Stella. In molti, però, non hanno preso bene quella vicinanza e hanno accusato ferocemente la Dalla Chiesa.

Ma sapete perché negli ultimi giorni non si fa che parlare di lei? Per via di uno scatto che la ex conduttrice di Forum ha postato su Instagram. Si tratta di uno scatto inedito, risalente a tanti anni fa. "Capita di invecchiare, ma è bello lo stesso", scrive la Dalla Chiesa postando una foto che la ritrae giovane e sexy con indosso solo un abito dallo spacco profondo. Una ragazza splendida. È la prima volta che vediamo la Dalla Chiesa sexy così. E non siamo i soli. I follower vanno in tilt.

“Cara Rita eri bella allora come lo sei adesso, tu sei rimasta uguale bella dentro e fuori e, poi una delle poche se non l’unica che non sei ricorsa alla chirurgia estetica , infatti è meglio una rughetta segno della tua sicurezza ,sei bella persona e una grande professionista !!!!!” commentano i fan. Anche Laura Torrisi commenta la foto: “la bellezza sfiorisce per tutti Rita cara, ma l’anima RESTA! E la tua è proprio bella”.

