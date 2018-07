Bello come il sole. Forte. Aitante. Giovane. Stefano De Martino è questo e molto altro ancora e infatti le donne impazziscono per lui. L’ex marito di Belen Rodriguez, però, continua a insistere nel dichiararsi single. Ma nessuno gli crede. Forse perché sembra impossibile che un figo come lui non abbia trovato una donna che lo renda felice. Sembrava che il ballerino di Amici – che in tutta probabilità nella prossima stagione del talent diventerà maestro prendendo il posto di Garrison – avesse un flirt con Gilda Ambrosio. Già da prima che partisse per l’Honduras come inviato de L’Isola dei famosi, i due erano stati avvistati insieme varie volte. Erano andati in vacanza insieme. Erano stati beccati a pranzo insieme. A passeggio insieme. Secondo alcune indiscrezioni, lei era anche andata a vivere da lui nella nuova casa di Milano, quella vicino a casa di Belen dove il ballerino si è trasferito da qualche mese per stare più vicino al figlio Santiago. Continua a leggere dopo la foto

Ma la loro storia d’amore è stata smentita dalla fashion blogger che ha dichiarato che lei e De Martino sono soltanto amici. Meglio così, Stefano è ancora libero. E magari un giorno lo incontreremo, chissà (quando). Secondo un recente gossip di Chi, comunque, sembra che il ballerino si stia frequentando con Cristina Buccino. Secondo quanto rivelato nel numero di Chi dell’11 luglio, Stefano e l’ex naufraga si sarebbero ritrovati a una cena a cui erano presenti anche la cantante Elodie Di Patrizi e Giotto, amico di De Martino, che ha cucinato per tutti. Pare che questa cena sia solo uno degli incontri “clandestini” tra Stefano e la Buccino. Continua a leggere dopo la foto

I due non si seguono sui social – dice Chi per non destare sospetti – ma lui ogni tanto butta un like alle foto di Cristina. Sarà vero? Boh. Nel frattempo Stefano, da sempre molto riservato, si è lasciato andare a dichiarazioni molto hot. Lo ha fatto grazie alla nuova opzione di Instagram che permette di poter rispondere a qualsiasi domanda viene posta dai follower. Una fan ha chiesto al ballerino: “Cosa fai per sentirti al top?”. E sapete lui cosa ha risposto? Continua a leggere dopo la foto

“Sesso in piedi possibilmente con qualcuno”. Bomba. La sua dichiarazione ha fatto esplodere l’eccitazione generale delle sue fan che di certo non si aspettavano, da uno come lui, una risposta così diretta e sfacciata. Che ne dite? E della relazione con la Buccino cosa dite? Sarà vera? Stefano sarà riuscito veramente a voltare pagina e a superare l’addio a Belen che ha fatto soffrire un po’ tutti? Stiamo a vedere gli sviluppi di questa vicenda.

“Wow!”. Gilda molla Stefano e arriva lei. Sbam: chi è la nuova fiamma (vip) di De Martino