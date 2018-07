Di Antonella Mosetti ha parlato di recente il settimanale Oggi. I paparazzi della rivista hanno pizzicato la ex stellina di Non è la Rai ed ex concorrente del primo Grande Fratello Vip (partecipava in coppia con la figlia Asia Nuccetelli, ricordate?) di notte, per le strade della Capitale, con un amico. Foto di Antonella in cui è venuto il dubbio di una visita al chirurgo plastico. La Mosetti indossa una canottiera nera aderente e scollatissima che mette in risalto le sue curve. E che curve, sembrano più esplosive de solito: "Vuoi vedere che ha fatto (ancora) ricorso a un ritocchino?", scriveva qualche settimana fa il settimanale azzardando così un altro intervento al seno. Potrebbe essere, anche perché Antonella, che tiene moltissimo alla sua forma fisica, ha più volte fatto ricorso alla chirurgia e va fiera anche degli interventi a cui ha fatto sottoporre la figlia Asia. Chi la ricorda agli esordi in tv e confronta le foto dei tempi di Non è la Rai, vede a occhio nudo la differenza. (Continua dopo la foto)



Labbra e seno sono lievitati rispetto a quando Antonella, giovanissima, sgambettava sul palco con Ambra Angiolini e le altre. E i fan non hanno mai mancato di farglielo notare, accusandola anche duramente di aver esagerato con la chirurgia estetica e di aver trascinato anche la figlia. I fan parlano di parecchi interventi, ma, giurano entrambe, l'unica vera operazione di Asia è stata quella al naso. Operazioni che ha elencato la stessa Asia al settimanale Gente qualche tempo fa: dal naso (fatto pochi mesi prima della partecipazione al Grande Fratello Vip), ai denti, passando per le punturine di acido ialuronico sulle labbra (gli zigomi, confessa, sono veri), fino ai capelli che ha infoltito e decolorato fino ad arrivare al biondo platino.

Fatto sta che ogni foto social che pubblicano la Mosetti e la figlia viene puntualmente presa di mira dai fan. Non ha fatto eccezione l'ultimo post di Antonella, 43 anni, in cui i follower sostengono addirittura che sia diventata irriconoscibile. Si tratta di un post che la Mosetti ha condiviso con grande orgoglio sul suo profilo Instagram: lei ritratta accanto a Silvio Berlusconi. E infatti la didascalia alla foto è la seguente: “Finalmente l'ho conosciuto!”.





Gli utenti della rete, però, hanno preso lo scatto con molto meno entusiasmo: hanno invaso di critiche la foto scattata da Antonella a Porto Rotondo perché a loro avviso sembra aver cambiato i connotati a causa di qualche ritocchino di troppo sul viso, fanno notare tra i commenti. “Non so se è più rifatto lui o lei”, scrive qualcuno. E altri, senza mezzi termini: “Ti sei rovinata, sei diventata un mostro”, "pressione pneumatici 2.2 davanti e 2.3 dietro". No, non sono stati teneri.

Antonella Mosetti pizzicata: la 'novità' non è il cavaliere, ma il suo fisico già formoso: foto