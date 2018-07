È una vera roccia, Nadia Toffa. Come ormai tutti sanno, la conduttrice de Le Iene, ha un tumore. È stata lei stessa a rivelarlo durante una puntata de Le Iene. La Toffa, con le sue dichiarazioni, ha scioccato tutti, inclusi i suoi colleghi che non ne sapevano nulla. Tutto era iniziato il 2 dicembre 2017: Nadia era a Trieste dove stava realizzando un servizio per la trasmissione. Lì si è sentita male. Sembrava che fosse un malore “normale” e invece quel malore ha fatto sì che la iena si sottoponesse a vari accertamenti i quali, poi, hanno rivelato la verità. Verità che la Toffa ha deciso di raccontare in diretta una volta tornata a condurre lo show: “Ho avuto un cancro. In questi due mesi mi sono curata e adesso ve ne posso parlare perché è tutto finito”. E ha spiegato: “Le persone che sapevano della malattia si contavano sulle dita di una mano, ma ora voglio condividere tutto con voi perché ve lo meritate, visto l'affetto che mi avete dimostrato”. Continua a leggere dopo la foto

Lì per lì lo choc è stato tanto. Ma sembrava tutto finito. Solo che il cancro è una brutta bestia. E non è così facile liberarsene. Dopo l'annuncio della fine delle terapie, i fan di Nadia avevano tirato un sospiro di sollievo. Ma poi lei si è assentata di nuovo e la preoccupazione è ricominciata. Via social, la Toffa prometteva che sarebbe tornata "la prossima puntata", poi quella dopo ancora. Ma niente… E la preoccupazione era tanta. Ora, però, la Toffa è tornata a farsi vedere il pubblico. Continua a leggere dopo la foto

L'occasione è stata una sfilata di costumi da bagno. "Sto molto bene, l'ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti - ha detto la Toffa alla giornalista di Mediaset - Bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica". Nel frattempo Nadia è tornata attivissima sui social. Avete visto l'ultima foto che ha postato? Una bomba.

La Toffa è stata postata domenica 15 luglio: la Toffa stava guardando la finale dei Mondiali ed è riuscita a immortalare un momento “intimo” di un calciatore. La foto, ovviamente, ha suscitato le risate di tutti. I calciatori sono intenti a darsi una "grattatina". Nadia scrive ironica dal divano di casa: “Ma guarda cosa ho beccato una bella grattatina #finale #franciacroazia #sintonizzata #chevincalamigliore Non so perché ma sono agitata”. È pioggia di like. I fan? Sono felicissimi anche perché si rendono conto che la malattia non è riuscita a togliere l’ironia e la voglia di ridere alla Toffa.

