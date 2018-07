“Stai da Dio!”. Ecco la nuova Noemi: fisico al top dopo la dieta

Finalmente le vacanze sono arrivate anche per Noemi. La cantante ha approfittato di una piccola pausa del tour per concedersi qualche giorno di relax al mare, e così via con la prova costume. "Superata?" chiede su Instagram ai follower che apprezzano e la riempiono di complimenti. Dimagrita, pancia piatta, fisico tonico, Noemi si è messa in forma per questa estate, anche se non è proprio convintissima e ci scherza su: "Per me con qualche debituccio a settembre". Un modo simpatico per chiedere conto ai suoi seguaci della dieta cui si è sottoposta per tornare in forma. E dai follower è arrivato il responso: "Sei dimagrita tantissimo!", "Splendida, regali felicità", "Questa è la dimostrazione lampante che volere è potere". Dal canto proprio, l'artista ha svelato il suo segreto di bellezza: "Niente di particolare, solo attività fisica e ho mangiato poco la sera". Per la cantante romana si prospetta un’estate super, diversa dalle altre, perchè il 20 luglio, nel mezzo di un tour impegnativo che la porterà in giro per l’Italia, convolerà a nozze con il compagno Gabriele Greco. (Continua a leggere dopo la foto)



''Sarà bellissimo: faccio un passo incredibile – ha confessato solo qualche giorno fa a Io Donna – dopo dieci anni mi piaceva che Gabriele facesse di me una donna onesta – ha detto – sono contenta''. E dopo il grande passo Noemi vuole diventare mamma. ''Noi donne siamo nate per essere madri – ha raccontato ancora la cantante nata artisticamente a X-Factor – rispetto chi non vuole figli, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo: le donne sono programmate per diventare mamme, e diversamente mi sembrerebbe di mancare a un appuntamento importante della vita. E poi che cosa racconto nelle mie canzoni, sempre di quella che non ha figli?''.

Noemi ha le idee chiarissime. Anche sul suo futuro artistico. ''Mi sono molto divertita a fare il coach a The Voice, ho incontrato molti talenti – ha rivelato – però odio decidere per gli altri, in quel talent show ho dato il massimo, ma ci sono molte persone più brave di me e più capaci a indicare la strada ai giovani di valore. Per ora cerco di mantenere viva la mia musica, che è già un bell’impegno: non è mai scontato che le tue canzoni piacciano alla gente e che tu venga capita come artista''.

L’estate per Noemi rappresenta «un momento di contatto con se stessi – ha raccontato ancora la cantante lanciata da X-Factor alla rivista settimanale del Corriere della Sera 'Io Donna' – quando vai in giro a suonare vedi l’effetto che fa la tua musica su chi ti ascolta: i concerti diventano un momento di riflessione. E poi mi piace incontrare gli amici davanti a una birretta, in qualsiasi luogo si trovino''.

