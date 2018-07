Il matrimonio con Fedez si avvicina, è tempo di addio al nubilato per Chiara Ferragni. Via, allora, al suo "bachelorette week end" a Ibiza, l’isola delle Baleari che va tanto di moda tra vip e non solo e dove la blogger tornerà per un mese ad agosto. L’hashtag c’è - #chiaratakesibiza -, gli amici più stretti pure e perfino un nuovo colore di capelli. Chiara si è tinta la chioma di rosa prima di partire per il finesettimana dove sarà protagonista assoluta. Una svolta di look inattesa (anche se non proprio originalissima: la figlia di Madonna, per dire, li porta così da almeno tra anni) ma, a quanto pare, apprezzata dal suo esercito di follower. Si parte! L’influencer italiana più famosa e potente nel mondo ha riunito 19 amici, sia donne che uomini, e li ha portati a festeggiare nell’isola del divertimento per eccellenza. Tra gli invitati spiccano chiaramente le sorelle della Ferragni, Francesca e Valentina, le blogger Chiara Biasi e Veronica Ferraro e le amiche Pardis Zarei e Rachel Zeilig. (Continua dopo la foto)

Prima (di una lunghissima serie) foto ricordo: tutto il gruppo riunito con Chiara al centro. Spiccano i giubbotti, tutti uguali, tempestati di paillettes. Gli amici sui toni del celeste, lei, la regina, su quelli del rosa. Come i capelli. Non solo. In altre foto ovviamente condivise subito su Instagram anche i costumi da bagno sono ‘in serie’. Interi, rossi con la scritta ‘Chiara takes Ibiza’ per le amiche, bianco e con su scritto ‘Bride to be’ per la futura sposa.

Le scritte sono ovunque. Sui giubbotti, sulle borse di paglia e sui costumi. Ma, a volerla dire tutta, la scorsa estate Chiara aveva già vestito tutto il suo team con costumi Calzedonia personalizzati. Instagram pullula di scatti e Storie. E ce ne è una in cui la Ferragni rimane vittima di un incidente hot. Spallina del vestito (anche questo tutto ricoperto di paillettes) traditrice! Scende e mostra parte del lato A dell’influencer. È uscita di seno, in pratica. Ha regalato ai fan metà topless.

Il ‘bachelorette weekend’ è appena cominciato. E chissà quante foto, video e Storie fino a domenica, giorno della partenza per tornare a casa. Casa dove Fedez e il piccolo Leone aspettano a braccia aperte Chiara. Per il matrimonio c’è da aspettare ancora un mese e mezzo circa. Si celebrerà a Noto il prossimo primo settembre: "Il matrimonio sarà il 1 settembre in Sicilia e letteralmente non vedo l'ora - ha rivelato qualche settimana fa Chiara rispondendo a una domanda sul social - Amo il mio vestito e l'idea di celebrare l'amore e amo così tanto mio marito. Vi prometto che vedrete molto delle nozze tramite social media". Non ne avevamo il minimo dubbio.

