Se avete appena mangiato, se avete lo stomaco sensibile, o se siete facilmente impressionabili, vi consigliamo di evitare di guardare le immagini che seguono perché potrebbero traumatizzarvi. Sono le immagini di ciò che è uscito dal collo di Melissa, 30 anni, di Sioux Falls in Sud Dakota. Per farvi capire di che stiamo parlando, vi diciamo che c’è di mezzo la dottoressa Pimple Popper cioè Sandra Lee. Come cosa fa? Lei è famosa per schiacciare e aver schiacciato i punti neri, i brufoli e i bubboni più grandi (e orribili) del mondo. L'ultimo "intervento dalla dottoressa vede per protagonista proprio Melissa che ha sul collo un enorme ammasso di grasso che la ragazza ha da 3 anni. Era il 2015 quando Melissa, per la prima volta, ha notato quella escrescenza sul suo collo. Ma si trattava di una cosa molto piccola che riusciva a nascondere facilmente. Ben presto, però, quella escrescenza inizia a crescere a dismisura fino a diventare un ostacolo per la vita di Melissa che prova immensa vergogna con quel “cuscino” sul collo. Continua a leggere dopo la foto

Così finalmente si decide ad andare dal medico il quale la informa che il suo problema è un lipoma. Il lipoma è la forma più comune di tumore benigno del tessuto adiposo, ma anche la condizione neoplastica non cancerosa maggiormente diffusa tra tutti i tessuti molli. È causato da un abnorme ed eccessivo sviluppo delle cellule lipidiche (cellule di grasso), che vengono circondate da capsule fibrose. Nel caso di Melissa, la dottoressa Popper deve intervenire chirurgicamente. Continua a leggere dopo la foto

La rimozione del lipoma viene mostrata nel primo episodio del nuovo show televisivo della Popper. Tutti restano sconvolti quando vedono cosa esce dal collo della povera Melissa. “La mia paura più grande era che ormai il lipoma fosse troppo grosso e neanche la dottoressa riuscissi a rimuoverlo. Per la vergogna, ho sempre indossato sciarpe, estate e inverno” ha confessato Melissa. Ma Melissa era preoccupata che quello non fosse un lipoma ma qualcosa di assai peggiore. Continua a leggere dopo la foto

Ma la Popper conferma che quello è un lipoma. Lo incide con un bisturi e, a mani nude, tira fuori tutto il grasso. Quel che esce dal collo di Melissa è agghiacciante. Ecco perché ve ne sconsigliamo la visione se siete sensibili. La ragazza, durante la procedura, rimane sveglia: la dottoressa, però, le aveva messo dell’anestetico per non farle sentire il dolore. I lipomi generalmente sono benigni ma possono crescere in maniera esagerata se non vengono rimossi.

