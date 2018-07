Andrea Iannone e Belen Roudriguez sono in crisi? La voce gira già da qualche settimana, ma tra il pilota di Moto GP e la bella soubrette argentina non c’è nessun problema, anzi. Dopo qualche piccolo problemino, subito risolto, il pilota di Moto GP ha smentito ogni forma di crisi con la showgirl argentina e ha risposto simpaticamente anche a chi sui social ha fatto domande “indiscrete” per sapere qualcosa di più sulla loro vita. “Stai ancora con Belen? Sì” è la risposta secca del pilota alla domanda indiscreta di un fan. Donne e motori si intervallano sapientemente nel gioco di domanda e risposta tra i follower di Isntagram e Andrea Iannone. “Quanto è bona Belen?'', chiede un follower. ''Per me è unica” è stata la risposta del fidanzato della Rodriguez. “La tua storia più importante? Indubbiamente quella che vivo oggi!” “Ami più le moto oppure Belen? Due amori diversi ma che entrambi mi sono sfuggiti di mano”. Andrea ha replicato con ironia a tutti i quesiti e anche quando non viene espressamente nominata l'argentina, ci pensa lui. (Continua a leggere dopo la foto)



Come quando gli hanno chiesto: “Come ti sei sentito il giorno della tua prima vittoria in MotoGp?” E lui risponde: Sensazioni uniche, ti senti ripagato da tutti gli sforzi e i sacrifici che fai... una cosa bella di quel giorno e che ho avuto la fortuna di condividerlo con Belen. È stata la sua prima volta a una gara di MotoGp, ho sempre pensato che un buon cu.. facesse la differenza, in quella occasione ne ho avuto la conferma!”. E così mentre Belen prende il volo per Ibiza con l'amico Pietrino, scrivendo sui social.

“Finalmente”, Iannone racconta il primo incontro con la sua attuale fidanzata ''Stavo passando a salutare un amico a una cena''. L'amico in questione potrebbe essere Jeremias Rodriguez, fratellino di Belen e grande amico del pilota di Moto GP. Pare infatti che i due si siano conosciuti proprio grazie a baby Rodriguez, che ha sempre considerato Andrea Iannone un vero e proprio fratello. E ancora una domanda: “Cosa ti piace di più di Belen?''. ''Ha un'anima più unica che rara...'', ha risposto Andrea da vero gentiluomo.

Ma una volta che i followers di Andrea Iannone, ammiratori anche di Belen Rodriguez, hanno notato che il campione era particolarmente propenso a rispondere alle loro curiose domande, hanno continuato a spingendosi sempre più in là: “Quante volte fai sesso con Belen?” – Chiede un altro utente, aggiungendosi alla conversazione virtuale su Instagram. Iannone risponde ancora una volta con diplomazia e da vero signore. Con una risposta che non sminuisce minimamente la bella Belen Rodriguez, dichiara: “Mai abbastanza”.

