“Ridicola!”, “Piccola donna”, “Sei patetica. Ostentare ricchezza non ti rende migliore di altri, divertiti nella tua pochezza”; “La maggior parte degli italiani non sono invidiosi perché ostenti... ma solamente perché così facendo non ironizzi te stessa o il tuo modo superficiale di essere ma fai vergognare la maggior parte di noi italiani per i tuoi inutili post e per la mancanza di tatto per quelle persone che non riescono nemmeno fare due pasti al giorno!”. Ancora: “E ci risiamo. Non ci sta niente da fare chi non teneva niente quando si arricchisce, deve mostrare”. Sonia Bruganelli ‘colpisce ancora’. Ci sono anche commenti di stima sotto al suo ultimo post, che ha già fatto il giro della rete, ma in generale gli utenti non hanno preso bene l’ennesima provocazione di Lady Bonolis. E, come ogni volta, c’è chi va sul pesante. Sempre la stessa storia: si può non essere d’accordo, ci mancherebbe, ma c’è modo e modo di farlo sapere. (Continua dopo la foto)



In ogni caso, la moglie di Paolo Bonolis provoca, gli haters rispondono per le rime. Nemmeno le parole del noto conduttore sono riuscite a frenare quello che ormai è diventato un appuntamento fisso su Instagram: "Quando entri in quel mondo lì chiunque dice quello che vuole – spiegava qualche tempo fa Bonolis a Maurizio Costanzo sulle critiche social alla moglie - E lei mette le trappole, è una 'paracula'. In tanti abboccano con tutte le scarpe: si diverte e passa il tempo".

Anche quest’anno la famiglia Bonolis è volata alle Baleari a bordo di un jet privato. Jet che qualche giorno fa Sonia ha subito mostrato su Instagram ridando così il via a una lunga serie di critiche e insulti. Via ai soliti "Vergognati!", "Ah burina!", "Sei una cafona arricchita", "Però così Ti rendi antipaticissima. Nessuno dei tuoi colleghi si vanta come te", si legge sotto alla foto dell’aereo in primo piano che Sonia commenta così: "Alcuni minuti...".

Invidia il prossimo tuo😉. Dedicato. Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: Lug 11, 2018 at 1:39 PDT





Altra foto del jet e altra valanga di commenti feroci, quelli che abbiamo sintetizzato in apertura. Stavolta, però, il post della Bruganelli ha il sapore di vendetta. Ironica, certo. Sul sedile dell’aereo privato, infatti, c’è un libro poggiato sul sedile. Si intitola ‘Invidia il prossimo tuo’ e nella didascalia della foto Sonia scrive anche: “Dedicato”. I commenti, come detto, non sono tardati ad arrivare, ma ci sono anche molti che hanno apprezzato la frecciatina di Lady Bonolis agli haters: “Falli morire d'invidia tu che puoi”, “Libro azzeccato per certe persone”, “Brava Sonia, avanti così”, commentano invece i sostenitori. Voi invece da che parte state?

