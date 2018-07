Ci siamo quasi: manca poco al matrimonio italiano ‘dell’anno’, quello di Chiara Ferragni e Fedez. Si celebrerà a Noto il prossimo primo settembre: "Il matrimonio sarà il 1 settembre in Sicilia e letteralmente non vedo l'ora - ha rivelato qualche settimana fa la fashion blogger rispondendo a una domanda sul social - Amo il mio vestito e l'idea di celebrare l'amore e amo così tanto mio marito. Vi prometto che vedrete molto delle nozze tramite social media". È questa la promessa di Chiara ai suoi follower e nessuno sembra avere dubbi che la manterrà. Come non potrebbe, d’altronde, non essere un matrimonio super social il suo? La Ferragni ha anche assicurato che sarà una cerimonia molto intima, quindi non in stile Coachella come qualche "beninformato" aveva spifferato tempo fa. Il countdown alle nozze è partito, ma prima via ai festeggiamenti per l’addio al nubilato. Chiara lo trascorrerà in questi giorni di metà luglio in compagnia degli amici più stretti in una location molto in voga tra i vip: Ibiza. (Continua dopo la foto)

Come scrive Vanity Fair, all’intensa due giorni di festeggiamenti della biondissima influencer e mamma di Leone parteciperanno circa venti persone, lei inclusa. Il gruppo partirà da Milano sabato 14 luglio mattina e tornerà da Ibiza nella notte tra domenica e lunedì. Con molta probabilità alloggeranno tutti in un resort recentemente inaugurato sull'isola rocciosa di Es Vedrà, con un centinaio di camere e un panorama mozzafiato.

Tra gli invitati all'addio al nubilato ci saranno sicuramente gli amici più cari: dalla sorella Valentina alla dentista Francesca, passando per Gilda Ambrosio, designer di Attico, Carlo Mengucci e le blogger Veronica Ferrari e Chiara Biasi. Si parte per la Isla, dunque. Ma non prima di aver cambiato look: Chiara, per l’occasione, ha abbandonato il biondo per il rosa, come mostrano le ultime foto condivise su Instagram.

#ChiaraTakesIbiza Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 12, 2018 at 8:32 PDT

Ready for #ChiaraTakesIbiza Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 12, 2018 at 10:26 PDT





"Pronta per Ibiza", scrive nel post in cui sfoggia una nuova tinta di capelli e indossa una t-shirt con la scritta “Dovremmo essere tutte femministe”. Sarà un weekend in rosa, insomma, e i fan sembrano apprezzare il cambiamento. Boom di like e di commenti nel giro di poche ore alle foto in versione pink: “Rosa? Ma è stupendo”, “Che spettacolo!”, “Bellissima come sempre”, “Detti le mode”, si legge tra i messaggi. La Ferragni sa sempre come sorprendere i suoi fan.

