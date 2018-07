Grandi sorrisi, baci rubati, dediche smielata. Aurora Ramazzotti, 21 anni, è cotta del suo fidanzato. Goffredo Cerza, fisico perfetto, bello, sexy, ingegnere laureato all'Università di Londra, la stessa frequentata da Sara, migliore amica e figlia di Pino Daniele. La relazione tra i due va a gonfie vele e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ma i fan della figlia vip hanno voluto mettere il dito nella piaga e porle una domanda molto scottante. È successo su Instagram, dove conta un milione e quattrocentomila follower. @therealauroragram, questo il suo nome sul social delle foto, ha attivato l'opzione ''Chiedetemi qualcosa'' ed è stata sommersa da domande. Qualcuno le chiede com'è avere una mamma famosa, qualcun altro la sua canzone preferita del momento, e poi c'è chi alza il tiro. "Il tuo fidanzato ti ha mai tradita?" va dritto al punto un follower, ma Aurora non si è scomposta e ha risposto con la sua solita ironia, una dote presa proprio da mamma Michelle. (Continua a leggere dopo la foto)

"Attualmente non penso proprio, ma ricordatevi che le corna sono come i denti: quando spuntano fanno un male cane, ma poi aiutano a masticare", ha risposto Aurora Ramazzotti nella Instagram Story. Come usare la funzione ''Chiedimi qualcosa''. Per prima cosa bisogna sapere che è valido solo per le Storie, non si può inserire nelle foto caricate. Si tratta di uno sticker da ''appiccicare'' sul video o sulla foto temporanea per chiedere ai propri follower di farci delle domande. Senza nessun limite di argomento o di lunghezza dei quesiti.

Il proprietario del profilo vedrà apparire le domande sotto alle visualizzazioni della storia e poi potrà decidere se rispondere o meno. Una volta che un follower invia la domanda, chi la riceve la visualizza e (se vuole) risponde. Può anche condividere la risposta, ma senza rivelare il nome dell'account da cui proviene la curiosità. Così da lasciare anonimo l'autore. Automaticamente si crea una nuova storia su cui possiamo scrivere la risposta facendo risaltare la domanda iniziale.

La love story tra Goffredo e Aurora è stata ufficializzata nel 2017, come testimoniano i primi scatti apparsi su Instagram. La giovane conduttrice è venuta allo scoperto e lo ha presentato anche a mamma. Michelle, dal canto suo, ha dato la sua benedizione: “Sono stata bravissima. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi“, aveva raccontato a Chi. Uno degli interessi di Goffredo è senza dubbio il fitness. Nel 2018, infatti, ha lanciato un suo fitness blog dove parla di nutrizione, sport e dispensa consigli con il supporto di esperti.

