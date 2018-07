“Ricoverato dopo il sesso orale”. Rapporto horror: cosa è successo a Fredy

Fredy Alanis è una leggenda diciannovenne originaria della periferia di Chicago, negli Stati Uniti. La storia del giovane è diventata virale dopo aver postato un selfie direttamente dal letto dell’ospedale spiegando il motivo del suo ricovero. Fredy è diventato un ‘eroe’, almeno per le migliaia di persone che sui social media hanno diffuso con entusiasmo il suo racconto. “Scusate l’angolazione sbagliata, ma ricorda quando ho succhiato un ca**o enorme e sono finito al pronto soccorso”, ha cinguettato Alanis sui social. L’adolescente ha conosciuto un ragazzo su Grindr, gli ha praticato sesso orale e poco dopo ha iniziato a sentire dolore al petto. Il dolore non accennava a passare e i genitori hanno deciso di portarlo all’ospedale. “I miei genitori sanno che sono omosessuale, ma non sanno che sono una put***”, ha continuato su Twitter Fredy, costretto a raccontare ai medici quanto accaduto. “Le probabilità che ciò accada, e il fatto che sia accaduto è assurdo perché il dottore mi ha detto che per far esplodere le vie respiratorie praticando sesso orale è una su cento milioni”. Continua a leggere dopo la foto)



“Ma non vi preoccupate, se volete farlo, fatelo. Fate quello che volete e non siate intimidi da nessuna taglia. Con il senno di poi, posso dire che ne è valsa la pena. Ogni volta che vorrò farne un altro, mi basterà semplicemente chiamarlo”. Assurdo, vero? Eppure Alanis, da quando la sua storia è circolata sul web ed è diventata virale, è diventato una celebrità di Internet, tra fan e ovviamente troll omofobi. “Mi dicono che sono iconico e una leggenda. - ha tenuto a precisare il ragazzo dal suo letto d’ospedale - Hanno detto che sono il loro capo. Stanno postando alcuni commenti da pazzi, non ho mai provato nulla di simile prima”.

Lo scorso anno una donna morta dopo aver praticato del sesso orale al marito, che poi è stato citato in giudizio. Richard Henry Patterson, 65 anni, durante il processo aveva chiesto al giudice di poter mostrare il suo pene in erezione per difendersi dall’accusa di omicidio. L’avvocato di Patterson, Ken Padowitz, ha dichiarato: “la visione da parte della giuria è essenziale affinché venga compresa a pieno la testimonianza del Dott. Wright e la difesa in questo caso”. Il dottor Ronald Wright, ex medico legale, testimonierà infatti in tribunale che la morte della donna è probabilmente dovuta “a un’accidentale asfissia da sesso orale”.

Il dottor Micheal Baden, ex medico legale che ha effettuato autopsie di molti personaggi di spicco, ha detto che è decisamente possibile morire per via del sesso orale, ma che in 50 anni non ha mai visto niente del genere. “Ci sono vari modi in cui il sesso può portare a morti inaspettate, ma non ho mai sentito nessuno soffocare a causa di un pene”, ha dichiarato Baden al The Post.

