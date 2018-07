“Perché parlo del cancro di Giacomo”. Santarelli costretta a difendersi: applausi

''Mio figlio ha un tumore cerebrale''. Elena Santarelli su Instagram aveva rivelato mesi fa della battaglia che la sua famiglia stava combattendo, del male che aveva colpito il primogenito di lei e Bernardo Corradi Giacomo. Qualche giorno fa, sempre in un post, ha spiegato per la prima volta nei dettagli la malattia contro cui lotta il bambino. Lo ha fatto a commento di una foto in cui compaiono Corradi e Bobo Vieri, a sostegno di un’iniziativa voluta dallo stesso Vieri a scopo benefico. “Si tratta di un tumore cerebrale – ha annunciato la Santarelli – che gli è stato diagnosticato lo scorso 30 novembre. Da quel giorno combattiamo fiduciosi per lui e con lui insieme con tanti altri bambini”. In contemporanea alla spiegazione del tipo di malattia, la Santarelli ha anche annunciato un evento benefico collaterale organizzato da Christian Vieri. “Grazie a @christianvieriofficial Che sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus durante la @bobosummercup – si legge nel post -. Questa associazione, in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, sostiene un progetto di ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali, i tumori solidi più frequenti tra i bambini (400-450 casi ogni anno in Italia)''. (Continua a leggere dopo la foto)



''In particolare, il profilo di metilazione del DNA, attraverso lo studio di una specifica modificazione presente nel DNA delle cellule tumorali, consente di creare una sorta di “carta d’identità” del tumore dando informazioni su: origine del tumore, classificazione istologica e alterazioni molecolari. La definizione delle caratteristiche molecolari del tumore permette di comprenderne meglio l’aggressività, di fornire informazioni prognostiche alle famiglie, di attuare un approccio di terapia individualizzata, adattata all’aggressività del tumore, oltre allo sviluppo di farmaci più mirati”.

Così la macchina benefica parte: “Io e mio marito saremo presenti il 12 agosto alla tappa finale della Bobo Summer Cup per contribuire alla riuscita di questo evento fantastico. Per ogni tappa sarà organizzata una cena di gala il cui ricavato sarà completamente devoluto a supporto del @progettoheal”, ha concluso l'ex showgirl nel post su Instagram. Una decisione, quella di rivelare la malattia del figlio Giacomo, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, che ha criticato la showgirl di Latina. Molti avrebbero preferito una maggiore riservatezza sull’argomento da parte della moglie di Bernardo Corradi, ma lei ha voluto rispedire al mittente le accuse e spiegare il motivo che l'ha spinta a raccontare tutto.

Elena è fiera di quanto compiuto fino ad oggi. “Perché rendi pubblica la situazione grave di tuo figlio? Non è giusto nei suoi confronti”, ha insinuato una follower della Santarelli sui social network. Come sempre Elena ha replicato in modo diretto e conciso, senza alcun filtro: “Questo è quello che pensi te e che io non condivido. Non vivi a casa mia e non puoi sapere il rapporto che ho con lui. È fatto di condivisione. E quando sono andata a Verissimo ho chiesto il permesso a mio figlio. Idem per il post delle uova, lui sa che insieme stiamo aiutando la ricerca… nonostante il nonostante tutto. La parola grave la stai usando te, a casa nostra si chiama problema”. Elena ha voluto raccontare la sua storia per sensibilizzare le persone, per aiutare la ricerca e per dare un futuro a tutte quelle persona che si trovano nella stessa condizione di Giacomo.

