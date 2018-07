“Tutti parlano di lei”. Perla Tiziana: perché la fan di Salvini è famosa in tutta Italia

Chi è PerlaTiziana (@perlatiziana su Twitter)? Se lo sono chiesti in molti ieri dopo aver scoperto che questo misterioso account li aveva bloccati apparentemente senza motivo. O meglio forse un motivo c’è. Perché Tiziana è diventata improvvisamente famosa grazie ad un suo folgorante tweet in difesa del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Più di #CristianoRonaldo e di #TemptationIsland, in questi giorni su Twitter l’hashtag primo tra i trend del social network è appunto #PerlaTiziana. Lunedì il segretario della Lega è andato all’attacco del procuratore capo di Torino Armando Spataro che aveva ricordato come secondo la legge ''non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro richiesta di status di rifugiato politico''. "Se per assurdo un barcone di immigrati attraccasse ai Murazzi sul Po - aveva detto Spataro - nessuno potrebbe vietare alle persone a bordo di scendere. Se accadesse, tale comportamento sarebbe oggetto di una nostra indagine". E ancora: "L’immigrazione è una questione che riguarda tutto il mondo. Esiste il divieto di respingere un rifugiato verso luoghi in cui la sua vita possa risultare minacciata. Non si può respingere in mare gli immigrati e non vagliare la loro richiesta di status di rifugiato politico". (Continua a leggere dopo la foto)



Salvini non si era fatto pregare, e a margine della firma di un protocollo per il contrasto agli incendi, aveva replicato al procuratore capo di Torino con poche, ma dirette parole. "Bloccare i porti ai trafficanti non è un diritto ma un dovere", è la linea del ministro, che poi aveva invitato chi "la pensa diversamente" (leggi i pm di Torino) a "presentarsi alle elezioni e chiedere cosa ne pensano gli italiani". Su Twitter, poi, il ministro dell'Interno aveva aggiunto che "forse il procuratore capo di Torino pensa che l'intera Africa possa essere ospitata in Italia? Idea bizzarra". E qui che è entrata in gioco Perla Tiziana e il suo tweet a sostegno di Salvini. Un messaggio che ha scatenato l’ironia degli utenti, tanto da spingere la stessa Tiziana a bloccare tutti. I bloccati allora hanno iniziato a twittare su #perlatiziana e sul suo blocco preventivo e così l’hashtag è diventato tra i più popolari del giorno.

La donna è fondamentalmente una ‘bloccatrice seriale’ di profili, anche senza alcun motivo evidente. La fan di Matteo Salvini ha bloccato tantissimi utenti social, tra cui anche molti profili che neppure la seguivano. Molti si domandano come mai Tiziana proceda a tale ‘rito’, ma nessuno è stato in grado di fornire una vera e propria spiegazione. Iscritta dal dicembre 2013 a Twitter, la donna scrive come status del suo profilo: “leggo, scrivo, dipingo, viaggio, pochi amici ma buoni!!”. La sua immagine di copertina raffigura il raduno della Lega Nord a Pontida, ignoto è invece da dove Tiziana Perla blocchi tutti.

“Non so se essere più delusa dal fatto che la #Francia sia in finale o perché #perlatiziana a me non mi ha bloccato e mi sento esclusa“, “Quel momento in cui realizzi che anziché bloccare tutti gli account italiani di Twitter potevi più semplicemente cancellarti tu“, “Qualcuno può chiedere a #Perlatiziana se stasera può bloccare la Francia? #FranciaBelgio”, “Ma è normale che siamo stati bloccati da tale #perlatiziana e non abbiamo la minima idea di chi ca**o sia?”, “Tagliamo corto, se c’è qualcuno non bloccato da #PerlaTiziana confessi subito e sarà perdonato“. Sono alcuni dei tweet rimbalzato in rete ieri sera.

“Salvini?”. Il parroco predica contro il ministro e in chiesa succede l’impensabile